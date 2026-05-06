YILDIRIMHAN füzesi şimdiden Yunanistan'da yankılandı! "Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni nokta"

İstanbul’da kapılarını açan SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin bugüne kadar ulaştığı en uç teknolojik sınırları temsil eden 'YILDIRIMHAN' ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.
6 bin kilometrelik menzile sahip olan YILDIRIMHAN füzesi ile Türkiye, balistik füze üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi.
YILDIRIMHAN füzesi, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.
YILDIRIMHAN füzesinin, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik anlamda en üst seviyeye taşıması bekleniyor. Görenleri kendisine hayran bırakan füze sistemi Orta doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'da bir çok hedefi vurabilecek.
Yıldırımhan tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor. Burun kısmındaysa Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.
SAHA EXPO 2026'da ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası füze projesi YILDIRIMHAN, Yunan medyasında geniş yankı buldu. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire, YILDIRIMHAN'ı "Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu" ifadeleriyle manşetine taşıdı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"YILDIRIMHAN" olarak adlandırılan füze, 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni noktayı simgeliyor"
Öte yandan tanıtılan YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri oldukça merak ediliyor. İşte YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri;