İstanbul’da kapılarını açan SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin bugüne kadar ulaştığı en uç teknolojik sınırları temsil eden 'YILDIRIMHAN' ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

HABERİN ÖZETİ YILDIRIMHAN füzesi şimdiden Yunanistan'da yankılandı! "Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni nokta" İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026'da, 6000 km menzile sahip Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi 'YILDIRIMHAN' tanıtıldı. YILDIRIMHAN füzesi, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor. Füze, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok hedefi vurabilecek kapasitede. Tasarımında Yıldırım Bayezid'in tuğrası ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor. Füze, sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılmış durumda. YILDIRIMHAN projesi, Yunan medyasında geniş yankı buldu.

6 bin kilometrelik menzile sahip olan YILDIRIMHAN füzesi ile Türkiye, balistik füze üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi.

25 MACH HIZA ULAŞABİLİYOR

YILDIRIMHAN füzesi, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

YILDIRIMHAN füzesinin, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik anlamda en üst seviyeye taşıması bekleniyor. Görenleri kendisine hayran bırakan füze sistemi Orta doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'da bir çok hedefi vurabilecek.

BAYEZİD'İN TUĞRASI, ATATÜRK'ÜN İMZASI

Yıldırımhan tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor. Burun kısmındaysa Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.

YUNAN BASININDA "YILDIRIMHAN" YANKISI

SAHA EXPO 2026'da ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası füze projesi YILDIRIMHAN, Yunan medyasında geniş yankı buldu. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire, YILDIRIMHAN'ı "Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu" ifadeleriyle manşetine taşıdı.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDE GELDİĞİ YENİ NOKTAYI SİMGELİYOR"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"YILDIRIMHAN" olarak adlandırılan füze, 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni noktayı simgeliyor"

YILDIRIMHAN FÜZESİNİN ÖZELLİKERİ

Öte yandan tanıtılan YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri oldukça merak ediliyor. İşte YILDIRIMHAN füzesinin özellikleri;