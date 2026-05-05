Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Yıldırımhan füzesi hipersonik mi olduğunun yanı sıra Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı da merak ediliyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki en yeni projelerinden biri olan YILDIRIMHAN füzesi, SAHA Expo 2026’da tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen bu yeni sistem, sahip olduğu teknik özelliklerle fuarın en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Uzun menzil kapasitesi, farklı hız aralıklarında hareket edebilmesi ve sıvı yakıtlı roket sistemiyle çalışan yapısı, fuar boyunca ziyaretçilerin ilgisini üzerine topladı. YILDIRIMHAN’ın özellikle hız ve manevra kabiliyetiyle mevcut savunma sistemlerine karşı nasıl bir performans sergileyebileceği de en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 19:37

Türkiye’nin yerli ve milli savunma projeleri arasında yer alan YILDIRIMHAN füzesi, SAHA Expo 2026’da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Fuarda sergilenen sistem, teknik detayları ve geliştirme süreciyle dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerinden YILDIRIMHAN füzesi, SAHA Expo 2026'da tanıtıldı.
Yıldırımhan füzesi menzili! YILDIRIMHAN, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen sıvı yakıtlı bir balistik füze sistemidir.
Yıldırımhan füzesi menzi! Füze, sıvı nitrogen tetroksit yakıtı ve dört roket itki motoru ile çalışmaktadır.
Yıldırımhan füzesi hipersonik mi? Sistemin kıtalararası kapasiteye sahip olduğu belirtilmiştir.
Yıldırımhan füzesi envantere girdi mi, ne zaman girecek? YILDIRIMHAN, hipersonik hızlarda (Mach 9 ile Mach 25 arasında) seyir yapabilmektedir.
Yıldırımhan füzesi kaç tane üretildi? Füzenin menzilinin 6.000 kilometreye kadar ulaştığı bilgisi paylaşılmıştır.
Yıldırımhan füzesi ne zaman envantere girecek? Yüksek hızla birlikte manevra yapabilme yeteneği bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

YILDIRIMHAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

YILDIRIMHAN füzesi, AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen sıvı yakıtlı bir sistemi olarak tanıtıldı. Sistem, yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanıyor ve toplamda dört roket itki motoru ile çalışıyor. Bu yapı, füzenin farklı hız aralıklarında hareket edebilmesine imkan tanırken aynı zamanda uzun mesafelerde görev yapabilmesini sağlıyor. Fuarda paylaşılan teknik bilgilerde, füzenin kıtalararası kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Tanıtım sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise füzenin manevra kabiliyeti oldu. Yüksek hızla birlikte manevra yapabilme yeteneği, sistemin operasyonel kullanım alanlarına dair önemli bir detay olarak aktarıldı. Bu özellik sayesinde hedef bölgelere ulaşım süresinin kısaldığı ve erken uyarı ile önleme süreçlerinin sınırlı kalabildiği ifade edildi. Fuarda yer alan teknik sunumlarda, sistemin mevcut hava ve füze savunma unsurlarına karşı etkili olabileceğine dair değerlendirmeler paylaşıldı.

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

YILDIRIMHAN FÜZESİ HİPERSONİK Mİ?

YILDIRIMHAN füzesinin hipersonik hızlarda hareket edebildiği bilgisi, tanıtım sırasında yapılan açıklamalarda yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var"

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Füze hız aralığının geniş bir skalaya yayılması nedeniyle farklı operasyonel senaryolarda kullanılabilecek. Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hız değerleri, sistemin farklı irtifa ve görev koşullarında görev yapabilecek. Bu hız seviyeleri, özellikle hava savunma sistemlerinin tepki süreleri açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

YILDIRIMHAN MENZİLİ VE HIZI NE KADAR?

YILDIRIMHAN füzesinin menzilinin 6.000 kilometreye kadar ulaştığı bilgisi fuarda paylaşıldı. Bu menzil kapasitesi, sistemin kıtalararası balistik füze sınıfında yer aldığını gösteren temel unsurlar arasında bulunuyor. Uzun menzil kabiliyeti, sistemin geniş coğrafi alanlarda kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Füzenin hız kapasitesi ise Mach 9 ile Mach 25 arasında değişiyor. Bu hız aralığı, sistemin hem yüksek süratle hareket edebilmesini hem de farklı görev profillerine uyum sağlayabilmesini mümkün kılıyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti birlikte değerlendirildiğinde, sistemin hedef bölgelere kısa sürede ulaşabildiği ve mevcut savunma mekanizmalarına karşı farklı bir profil sunduğu aktarıldı.

ETİKETLER
#savunma sanayii
#milli savunma bakanlığı
#balistik füze
#hipersonik füze
#Yıldırımhan Füzesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.