Yıldırımhan füzesi menzili ve hızı ne kadar? İşte Yıldırımhan füzesi özellikleri

Türkiye’nin yerli ve milli savunma projeleri arasında yer alan YILDIRIMHAN füzesi, SAHA Expo 2026’da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Fuarda sergilenen sistem, teknik detayları ve geliştirme süreciyle dikkat çekti.

YILDIRIMHAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

YILDIRIMHAN füzesi, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen sıvı yakıtlı bir balistik füze sistemi olarak tanıtıldı. Sistem, yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullanıyor ve toplamda dört roket itki motoru ile çalışıyor. Bu yapı, füzenin farklı hız aralıklarında hareket edebilmesine imkan tanırken aynı zamanda uzun mesafelerde görev yapabilmesini sağlıyor. Fuarda paylaşılan teknik bilgilerde, füzenin kıtalararası kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Tanıtım sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise füzenin manevra kabiliyeti oldu. Yüksek hızla birlikte manevra yapabilme yeteneği, sistemin operasyonel kullanım alanlarına dair önemli bir detay olarak aktarıldı. Bu özellik sayesinde hedef bölgelere ulaşım süresinin kısaldığı ve erken uyarı ile önleme süreçlerinin sınırlı kalabildiği ifade edildi. Fuarda yer alan teknik sunumlarda, sistemin mevcut hava ve füze savunma unsurlarına karşı etkili olabileceğine dair değerlendirmeler paylaşıldı.

YILDIRIMHAN FÜZESİ HİPERSONİK Mİ?

YILDIRIMHAN füzesinin hipersonik hızlarda hareket edebildiği bilgisi, tanıtım sırasında yapılan açıklamalarda yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN füzesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli YILDIRIMHAN füzemiz var"

Füze hız aralığının geniş bir skalaya yayılması nedeniyle farklı operasyonel senaryolarda kullanılabilecek. Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hız değerleri, sistemin farklı irtifa ve görev koşullarında görev yapabilecek. Bu hız seviyeleri, özellikle hava savunma sistemlerinin tepki süreleri açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

YILDIRIMHAN MENZİLİ VE HIZI NE KADAR?

YILDIRIMHAN füzesinin menzilinin 6.000 kilometreye kadar ulaştığı bilgisi fuarda paylaşıldı. Bu menzil kapasitesi, sistemin kıtalararası balistik füze sınıfında yer aldığını gösteren temel unsurlar arasında bulunuyor. Uzun menzil kabiliyeti, sistemin geniş coğrafi alanlarda kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Füzenin hız kapasitesi ise Mach 9 ile Mach 25 arasında değişiyor. Bu hız aralığı, sistemin hem yüksek süratle hareket edebilmesini hem de farklı görev profillerine uyum sağlayabilmesini mümkün kılıyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti birlikte değerlendirildiğinde, sistemin hedef bölgelere kısa sürede ulaşabildiği ve mevcut savunma mekanizmalarına karşı farklı bir profil sunduğu aktarıldı.