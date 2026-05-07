Bayburt-Erzurum kara yolunda şoke eden manzara! Bahar ayında lapa lapa kar yağdı

Yaz mevsimine sayılı günler kala, Kop Dağı Geçidi’nde kar yağışı görüldü. Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan ve 2409 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü. Bayburt kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü. İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşırırken yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini devam ettirdi.

