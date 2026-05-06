Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Arsenal Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi'nde finale kim çıktı?

Arsenal-Atletico Madrid maçı oyuncu analizleri: Gunners Budapeşte yolunda! Bukayo Saka, kuzey Londra’da unutulmaz bir gecede Mikel Arteta’nın ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan golü kaydetti. Arsenal, Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek toplamda 2-1’lik skorla 20 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başardı. Geçen hafta Metropolitano’da Viktor Gyokeres ve Julian Alvarez’in penaltı atışlarını karşılıklı olarak gole çevirmesiyle yarı final serisi tamamen eşitlenmişti ve Emirates’teki rövanş mücadelesinde de iki ekip arasında yine çok küçük farklar vardı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 00:41
UEFA yarı final rövanş karşılaşmasında İngiliz temsilcisi , ’i ağırladı. Geçtiğimiz hafta İspanya’da oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci ayağında Alman hakem Daniel Siebert görev yaptı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İngiliz ekibi, golü 45. dakikada buldu. William Saliba’nın savunma arkasına hareketlenen Gyökeres’e gönderdiği pasla gelişen atakta Leandro Trossard’ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jan Oblak’tan dönen topu Bukayo Saka ağlara yolladı.

HABERİN ÖZETİ

Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek finale yükseldi.
Arsenal, Bukayo Saka'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Bukayo Saka, üst üste iki sezonda yarı finalde gol atan ilk Arsenal oyuncusu oldu.
Arsenal, 2006'dan sonra 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı.
İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki diğer yarı finalin ilk maçı PSG'nin 5-4 üstünlüğüyle bitmişti.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Madrid temsilcisi, ikinci yarıya daha etkili bir başlangıç yaptı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Arsenal ise Gyökeres ile önemli gol pozisyonları yakaladı. Karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını artıran Atletico Madrid aradığı golü bulamayınca mücadele Arsenal’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakatlıktan dönüşüyle takımına önemli katkı sağlayan Bukayo Saka, üst üste iki sezonda turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü atan 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tarihinde yalnızca 2006 yılında “Devler Ligi”nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı yeniden elde etti.

Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France’ta oynanan final karşılaşmasında Barcelona’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde bir diğer yarı final mücadelesi yarın TSİ 22.00’de Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak. Taraflar arasındaki ilk karşılaşma PSG’nin 5-4’lük üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#atletico madrid
#arsenal
#Bukayo Saka
#Finale Yükseldi
#Spor
