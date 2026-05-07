Devlet Bahçeli'nin önerdiği statü Abdullah Öcalan'a verildiğinde ne olur? Şamil Tayyar tehlikeyi açıkladı: Öfkenin nerede duracağı bilinmez

Türkiye'nin yaklaşık yarım asrında kanlı bir sabıkayla boy gösteren terör örgütü PKK'nın lağvedilip aynı acıların tekrar yaşanmaması için başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde kilit rol oynayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün elebaşı Abdullah Öcalan için önerisi tekrar gündeme geldi.

Bahçeli daha önce "statüsü belirlenmeli" şeklindeki çıkışına, partisinin son grup toplantısındaki konuşmasında bu kez "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü öneriyorum." cümlesini ekledi.

AK Parti'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Şamil Tayyar'dan ses getirecek bir yorum yapıldı.

"ÖCALAN'IN STATÜ TALEBİ VAR"

Tayyar "Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kendisine bir statü tanınması konusunda bir talebi olduğunu biliyoruz. DEM'li heyetin İmralı ziyaretlerinde Abdullah Öcalan'ın kendisini tırnak içinde baş müzakereci olarak tanımladığını da biliyoruz." ifadelerini kullandığı konuşmasında durumla ilgili tehlikeye dikkat çekerek AK Parti'ye de bir uyarı yaptı.

"DEVLET BEY ÖNERDİ AMA İKTİDARA DAYATMADI"

Tayyar "Devlet Bey burada bir öneride bulundu ama bunu iktidara dayatmadı. Ben bu tarz farklılıkların bir sorun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii ki AK Parti'nin bu konuda yöntemle ilgili MHP'den bir miktar ayrıştığını görüyoruz. Burada bir statü verilir mi? Bugün için ben ihtimal vermiyorum." dedi.

"STATÜ VERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Tayyar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Belki PKK'nın silah bıraktığı konusunda MİT ve askeri kaynakların rapor hazırlamasına binaen belli bir aşamaya gelirse Abdullah Öcalan'la ilgili bazı mevzular tartışma gündemine gelebilir ama şu aşamada ben bunu ihtimal dahilinde görmüyorum. Kişisel olarak da statü verilmesini de doğru bulmuyorum.

"TOPLUM DESTEĞİ ÖCALAN'IN İŞİN İÇİNE GİRMESİYLE AZALIYOR"

Terörsüz Türkiye sürecine çok ciddi bir destek var. Yüzde 60, 65, 70 civarında. Fakat Abdullah Öcalan işin içine girdiği andan itibaren toplumsal destek azalıyor.

Ben bir statü vermeyi bırakın Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolünü bilmeme rağmen görünür hale gelmesinin siyaseten doğru olmadığını düşünüyorum.

"STATÜ VERİLİRSE AK PARTİ BUNDAN ÇOK CİDDİ BİR YARA ALIR"

Bugün Abdullah Öcalan'a statü verilsin. AK Parti'nin bundan çok ciddi bir yara alacağını düşünüyorum. Bak çok ciddi yani öyle 3 puan 5 puan falan değil. Ve bu öfkenin nerede duracağını kestirmek mümkün değil.

Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın görünür halden aksine daha böyle işin dışında göstermenin siyasal açıdan faydalı alacağını düşünüyorum. Öcalan ne kadar görünür hale gelirse siyaseten zarar verir."