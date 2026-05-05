MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a statü çağrısında bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları büyük yankı uyandırırken, DEM Parti'den de ilk açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye 'statü' cevabı! 'Altına imza atıyoruz' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a statü çağrısı yapmasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında 'terörsüz Türkiye' gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu belirtti ve bu mesele yokmuş gibi yapılarak sürecin sağlıklı yürütülemeyeceğini ifade etti. Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açığın ele alınması gerektiğini önerdi. Bahçeli, bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını önerdi. DEM Parti'den Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin sözlerinin altına imza attıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"ALTINA İMZA ATIYORUZ"

Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka altenatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."