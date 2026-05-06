Giresun'daki bu köprülerden geçmek neredeyse imkansız! İtfaiye bile giremedi

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi üzerinde yer alan ve yıllardır yenilenmeyen derme çatma asma köprüler, halkın can güvenliğini tehdit ediyor. Köprünün sel sularının etkisiyle daha da riskli hale geldiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Giresun'daki bu köprülerden geçmek neredeyse imkansız! İtfaiye bile giremedi Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu Deresi üzerindeki eski ve bakımsız asma köprüler, halkın can güvenliğini tehdit ediyor ve sel sularıyla daha da riskli hale geliyor. Yıllardır yenilenmeyen ve çürük tahtalardan oluşan köprüler, sel sularının etkisiyle daha tehlikeli bir duruma gelmiş durumda. Alternatif geçiş güzergahı bulunmayan köy sakinleri bu köprüleri kullanmak zorunda kalıyor. Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, köprüden düştüğünü, engelli çocuğuyla zorluk yaşadığını ve annesinin cenazesini dereden taşımak zorunda kaldıklarını belirtti. Sel dönemlerinde köprünün tamamen kullanılamaz hale geldiği, evlerinde yangın çıktığında itfaiyenin ulaşamadığı durumlar yaşandığı aktarıldı. Vatandaşlar, can güvenliğini sağlayacak yaya köprüleri yapılmasını talep ediyor.

Pazarsuyu Deresi üzerinde yıllardır yenilenmeyen ve çürüyen tahtalardan oluşan asma köprü, sel sularının etkisiyle daha da riskli hale geldi. Alternatif geçiş güzergahı bulunmayan köy sakinleri, köprüyü kullanmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, kendisini bildi bileli aynı çileyi çektiklerini ifade ederek, köprünün hayati risk oluşturduğunu söyledi.

YILLARDIR BİTMEYEN EZİYET

Baş, "Bu köprüde yıllardır mücadele veriyoruz ama sonuç alamadık. Engelli çocuğum var, okula gidip gelirken büyük zorluk yaşıyoruz. Kendim bu köprüden düştüm, yaralandım. Sel suları yüksek olmadığı için boğulmaktan kurtuldum. Annemin cenazesini bile tabutla köprüden geçiremediğimiz için dereden taşımak zorunda kaldık" dedi.

"EVİMİZ YANDI, İTFAİYE GELEMEDİ"

Sel dönemlerinde köprünün daha da tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Baş, "Çelik teller üzerinde, çürümüş tahtalarla karşıya geçiyoruz. Dere taştığında tamamen mahsur kalıyoruz. Ne köye ulaşabiliyoruz ne de ilçe merkezine gidip temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Sel suları yükseldiğinde yoldaysak eve geçemiyoruz, evdeysek yola ulaşamıyoruz. Evimizde yangın çıktı, evimiz yandı itfaiye gelemedi" ifadelerini kullandı.

YALNIZCA GÜVENLİ BİR YAYA KÖPRÜSÜ İSTİYORLAR

Bölgede yaşayan başka vatandaşların da aynı sıkıntıyı yaşadığını belirten Baş, şöyle konuştu:

"Köyümüzün aynı yol güzergahındaki komşularımız, akrabalarımız da kendi imkanlarıyla yaptığı asma ahşap köprüleri kullanıyor. Hatta engelli bir vatandaşımız var, köprüyü kullanmak zorunda kalıyor ve sık sık köprüden düşme vakaları yaşanıyor. Aynı köprüde geçmişte can kayıpları dahi oldu. Ancak vatandaşlar olarak sel sularına rağmen kullanmaya devam ediyoruz ve her an yıkılma riski taşıyan ahşap asma köprülerimizin yapılmasını istiyoruz. Bize araba geçecek beton köprüler değil, can güvenliğimizi sağlayacak yaya köprüler olsa yeter."