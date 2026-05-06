Vahşice öldürülen Kübra'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Katilleriyle bir arada

Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yapıcı'nın 2 erkek ile bir kafede oturduğu ve gece saatlerinde mekandan ayrıldığı görüldü. Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıklarının faili meçhul suçları araştırma birimleriyle koordineli hızlı reaksiyonu ve acılı baba Yunus Yapıcı'nın birebir iz sürmesi sayesinde Kübra Yapıcı cinayeti kısa sürede aydınlatıldı. Öte yandan genç kadının son anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı anlar yer aldı.

