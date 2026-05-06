Aydın Kültür Yolu Festivali ile şehirde ziyaretçi hareketliliği artarken, restoran ve yerel işletmelerde yoğunluk yaşandı. Festivalle birlikte bazı işletmelerde satışlar yüzde 50’ye varan oranlarda artarken, gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güç kazandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aydın'da Kültür Yolu Festivali ekonomiyi hareketlendirdi! 42 lezzet noktasıyla Aydın gastronomisi vitrine çıktı Aydın Kültür Yolu Festivali, şehirde ziyaretçi hareketliliğini artırarak restoran ve yerel işletmelerde yoğunluğa ve satışlarda yüzde 50'ye varan artışlara neden oldu, böylece gastronomi ve hizmet sektöründe ekonomik canlılık güçlendi. Aydın Kültür Yolu Festivali, 2-10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlendi ve kente kültürel, turizm ve ekonomik hareketlilik kazandırdı. Festival kapsamında TGA tarafından geliştirilen “Lezzet Noktası” projesiyle şehrin lezzet kimliğini yansıtan 42 Lezzet Noktası belirlendi. Aydın mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında paşa böreği, keşkek, tahinli pide, Çine köftesi ve zeytinyağlılar yer aldı. Festivalle birlikte bazı işletmelerde satışlarda yüzde 50'ye varan oranlarda artış yaşandı. “Lezzet Noktası” uygulaması, belirlenen işletmeleri yıl boyunca dijital platformlarda da tanıtacak.

FESTİVAL AYDIN’A ÇOK YÖNLÜ HAREKETLİLİK GETİRDİ

Menderes Havzası’nın bereketli topraklarında köklü tarihi ve zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Aydın, gastronomi birikimini Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2–10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Aydın Kültür Yolu Festivali, kente yalnızca kültürel değil; turizm ve ekonomi açısından da güçlü bir hareketlilik kazandırdı. Festival süresince şehir genelinde artan ziyaretçi trafiği, restoran, kafe ve yerel işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

42 LEZZET NOKTASIYLA AYDIN MUTFAĞI VİTRİNE ÇIKTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından geliştirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Aydın’ın köklü mutfak mirasını ve güncel gastronomi kültürünü temsil eden seçkin restoranlar danışma kurulu tarafından listelendi ve şehrin lezzet kimliği görünür hale getirildi. Festival kapsamında oluşturulan lezzet rotasında yer alan 42 Lezzet Noktası, Aydın’ın zengin gastronomi birikimini yansıtarak ziyaretçilere kapsamlı bir keşif imkanı sundu. Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığı proje, ziyaretçilere Aydın’ı yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da deneyimleme fırsatı sağladı. Aydın Kültür Yolu Festivali’nin ev sahibi şef Ahmet Güzelyağdöken, yerel ve geleneksel üretim anlayışını esas alan Ege mutfağı yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını öne çıkardı.

GASTRONOMİYE YOĞUN İLGİ

Zeytin ve zeytinyağının merkezde olduğu mutfak kültürü; coğrafi işaretli Aydın inciri ve zengin ot çeşitliliğiyle birleşerek ziyaretçilere özgün bir lezzet deneyimi sundu. Paşa böreği, keşkek, tahinli pide, Çine köftesi ve zeytinyağlılar lezzet noktalarında yer alan restoranlarda öne çıkan tatlar arasında yer aldı. Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, uygulamanın hem görünürlük hem de ekonomik katkı açısından önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Aydın mutfağının köklü geleneğini yaşatan işletmeler, festivalle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini aktardı. Seçkide yer almanın önemli bir prestij sağladığını vurgulayan işletmeler, bu sayede yerel mutfak mirasının daha geniş kitlelere ulaştırıldığını belirtti.

ESNAF MEMNUN: SATIŞLARDA YÜZDE 50’YE VARAN ARTIŞ

Tarihi Sarıoğlu Lokantası işletme sahibi Mustafa Sarıoğlu, festivalin Aydın’a çok yönlü katkı sağladığını belirterek, “Kültür Yolu Festivali’nin şehrimize çok faydalı olacağına inandık. Aydın mutfağı; keşkek, yuvarlama, paşa böreği, kabak tatlısı ve zeytinyağlı ot yemekleri gibi çok zengin bir çeşitliliğe sahipti. İncir ve zeytin başta olmak üzere birçok yerel ürünümüzü işletmelerimizde kullandık. Festival sayesinde bu lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduk. Şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasıyla birlikte hem esnafımız hem de gastronomi sektörü için önemli bir canlılık oluştu” dedi.

Keşkekçi Hülya işletme sahibi Hülya Aydın ise festivalle birlikte özellikle şehir dışından gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirterek, “Aydın’a daha önce gelmeyen misafirlerin merakıyla birlikte ciddi bir ziyaretçi artışı yaşadık. Keşkek, yuvarlama ve paşa böreği gibi yöresel yemeklerimize yoğun ilgi oldu. Hem maddi hem manevi anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Aydın mutfağında çok bilinmeyen ancak oldukça değerli lezzetler festival sayesinde daha fazla tanınır hale geldi” ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu Dondurma işletmecisi Batuhan Ulutürk ise festivalin ekonomik etkisine dikkat çekerek, “Kültür Yolu Festivali şehrimiz için çok büyük bir artı sağladı. Festivalin başlamasıyla birlikte işlerimizde ciddi bir artış yaşandı; satışlarımızda en az yüzde 50 oranında yükseliş oldu. Şehir dışından gelen ve Aydın mutfağını bilmeyen ziyaretçilere ulaşma konusunda festival çok etkili oldu” dedi. Ulutürk, geleneksel Dalama dondurmasının yanı sıra incir ve ceviz gibi yerel ürünlerle hazırlanan çeşitlerin de yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İmrem Lokantası işletmecisi Hüseyin Eser de festival sayesinde hem şehir içinden hem şehir dışından gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade ederek, bunun işletmelere doğrudan olumlu yansıdığını dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ VE YEREL EKONOMİYE KATKI

Lezzet Noktası uygulaması, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen önemli yeniliklerden biri olarak şehirlerin gastronomi zenginliğini görünür kılmayı hedefledi. Seçkide yer alan işletmeler, yalnızca festival süresince değil, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik edecek şekilde konumlandırıldı.

Aydın genelinde belirlenen 40 Lezzet Noktası, kentin gastronomi kimliğini yansıtan güçlü bir rota oluştururken; festival süresince yaşanan yoğun ilgi ve ziyaretçi artışı, Aydın’ın kültürel ve turistik cazibesini güçlendirdi; yerel ekonomiye sağlanan katkıyı net biçimde ortaya koydu.

“Lezzet Noktası” projesi ile kentin köklü mutfak mirasının daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenirken, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın bu etkiyi kalıcı hale getirmesi öngörülüyor.