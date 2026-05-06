Ege Denizi’nin kuzeyinde Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir beklenen yeni deniz bağlantısı için geri sayım başladı. Çanakkale’den Limni Adası’na doğrudan ulaşım sağlayacak feribot hattı, yaz sezonuyla birlikte devreye girerek Kuzey Ege turizm hareketliliğini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çanakkale Limni feribot seferleri bilet fiyatları: Çanakkale'den Yunanistan'a nasıl gidilir? Ege Denizi'nin kuzeyinde Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir deniz bağlantısı olarak Çanakkale'den Limni Adası'na doğrudan feribot seferleri yaz sezonuyla birlikte başlıyor. Yeni feribot hattı Çanakkale Kepez Limanı ile Limni Adası'nın başkenti Mirina arasında kurulacak. İlk seferlerin yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyor ve haftanın her günü tek sefer olarak işletilmesi öngörülüyor. Çanakkale'den kalkış sabah saatlerinde olacak ve yolculuk yaklaşık 150 dakika sürecek. Tek yön bilet fiyatı 75 Euro olarak belirlendi, gidiş dönüş toplam 150 Euro olacak. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, kapıda vize uygulaması sayesinde kısa süreli giriş yapabiliyor. Yeni hat, Kuzey Ege'de turizm hareketliliğini artırması ve yeni bir ekonomik koridor oluşturması bekleniyor.

ÇANAKKALE LİMNİ FERİBOT SEFERLERİ BAŞLIYOR

Çanakkale Kepez Limanı ile Limni Adası’nın başkenti Mirina arasında kurulacak yeni feribot hattında ilk seferlerin yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Kuzey Ege’de ilk kez Türkiye’den Yunanistan’a bu kadar kısa sürede doğrudan deniz ulaşımı sağlanmış olacak.

Bölgedeki mevcut Ege adaları seferlerine kıyasla daha stratejik bir konuma sahip olan rota, özellikle Çanakkale ve çevre illerden çıkış yapacak yolcular için önemli bir alternatif oluşturuyor. Son günlerde rezervasyon sistemlerine hattın eklenmesiyle birlikte bilet satış süreci de hız kazandı.

Seyahat platformlarında görünen ilk bilgiler, hattın yaz sezonunda günlük tek sefer üzerinden planlandığını ortaya koyuyor. Deniz ve hava koşullarına bağlı olarak saatlerde değişiklik yaşanabilse de mevcut program yolcuların adada tam gün geçirebileceği şekilde organize edildi.

ÇANAKKALE LİMNİ FERİBOT SEFER SAATLERİ

Yeni hatta Çanakkale Kepez Limanı’ndan sabah saatlerinde kalkacak feribotların yaklaşık 150 dakikalık bir yolculuk sonrası Limni’nin Mirina Limanı’na ulaşması öngörülüyor.

Dönüş seferlerinin ise akşam saatlerinde yapılması planlanıyor. Bu zamanlama, günübirlik seyahat etmek isteyenler için sınırlı ancak mümkün bir ziyaret süresi sunuyor. Yaklaşık 75 deniz mili uzunluğundaki rota, Türkiye ile Yunanistan arasında Kuzey Ege’de kurulan ilk doğrudan deniz hattı olma özelliği taşıyor.

Yolculuk sırasında Çanakkale Boğazı çıkışı sonrası Kuzey Ege’ye açılan feribot, Bozcaada ve Gökçeada silüetleri eşliğinde Mirina’ya ulaşıyor. Hattın mevcut Çeşme-Sakız ve Ayvalık-Midilli güzergâhlarına göre daha uzun mesafeli olmasına rağmen süre açısından rekabetçi olduğu belirtiliyor.

Yön Kalkış Varış Süre Sıklık Kepez → Mirina 09:30 12:00 2 saat 30 dakika Her gün

ÇANAKKALE LİMNİ FERİBOT SEFERLERİ BİLET FİYATLARI

Seferler için açıklanan ilk bilet fiyatı tek yön 75 Euro olarak belirlendi. Gidiş dönüş planlayan yolcular için toplam maliyet 150 Euro seviyesine ulaşıyor. Liman vergileri ve sezonluk kampanyalar doğrultusunda fiyatlarda değişiklik yaşanabileceği belirtilirken erken rezervasyon yapan yolcuların daha avantajlı seçeneklerle karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Rezervasyonların hem Türk seyahat acenteleri hem de online platformlar üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Yaz sezonunda talebin yoğun olması beklendiği için özellikle hafta sonu ve bayram dönemleri için önceden bilet alınması tavsiye ediliyor. Liman giriş işlemlerinin zaman alabilmesi nedeniyle yolcuların kalkıştan en az 90 dakika önce terminalde bulunması gerekiyor.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI TALEBİ ARTIRIYOR

Limni’nin de dahil olduğu kapıda vize sistemi sayesinde bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları klasik Schengen vizesi prosedürüyle uğraşmadan adaya kısa süreli giriş yapabiliyor. Sistem, yalnızca ziyaret edilecek adayı kapsayan sınırlı giriş hakkı tanıyor ve diğer Yunanistan bölgelerine geçişe izin vermiyor.

Başvuru sürecinde geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümü, konaklama rezervasyonu, gidiş dönüş feribot bileti ve seyahat sağlık sigortası gerekiyor. Evrakların seyahat öncesinde yetkili acentelere ulaştırılması, limandaki yoğunluğu azaltmak açısından önem taşıyor.

KUZEY EGE TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

Yeni deniz hattı yalnızca ulaşım kolaylığı sağlamıyor. Aynı zamanda Kuzey Ege’de turizm dengelerini değiştirecek yeni bir ekonomik koridor oluşturuyor. Çanakkale’den çıkış yapan yolcular artık saatler süren kara yolculukları olmadan doğrudan Yunan adasına ulaşabilecek.

Bu durum özellikle kısa süreli tatil planlayanlar için önemli avantaj sunuyor. Turizm profesyonelleri, hattın özellikle yaz aylarında Çanakkale merkezli konaklama ve ulaşım sektörüne de ciddi katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

Çanakkale’nin tarihi turizm potansiyeli ile Limni’nin plaj, gastronomi ve kültürel mirasının birleşmesi iki yakada da yeni seyahat rotalarının oluşmasını sağlayacak.

LİMNİ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

Limni Adası, volkanik yapısı, geniş kumsalları ve tarihi dokusuyla Ege’nin daha sakin ancak keşif açısından zengin destinasyonları arasında yer alıyor. Mirina Kalesi, Mondros Körfezi, antik yerleşim alanları ve doğal kum tepeleri adanın öne çıkan durakları arasında bulunuyor.

Ada mutfağında yer alan yerel peynirler, el yapımı makarnalar, deniz ürünleri ve bölgeye özgü şaraplar Türk ziyaretçiler için güçlü gastronomi deneyimi sunuyor. Özellikle birkaç günlük konaklama planlayanlar için ada içi araç kiralama seçeneklerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Çanakkale Limni feribot seferleri ne zaman başlayacak?

Seferlerin yaz sezonuyla birlikte başlaması planlanıyor. Günlük tek sefer modeli üzerinden ilerlemesi beklenen hatta sabah gidiş ve akşam dönüş düzeni uygulanacak. Güncel saatlerin rezervasyon platformlarından kontrol edilmesi gerekiyor.

Çanakkale Limni feribot bileti ne kadar?

İlk açıklanan fiyatlara göre tek yön bilet ücreti 75 Euro seviyesinde bulunuyor. Liman vergileri, kampanyalar ve sezon yoğunluğuna göre fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor. Erken rezervasyon avantaj sağlayabiliyor.

Limni’ye gitmek için kapıda vize alınabiliyor mu?

Limni, Türk vatandaşlarının kapıda vizeyle giriş yapabildiği Yunan adaları arasında yer alıyor. Başvuru için pasaport, fotoğraf, banka dökümü, otel rezervasyonu ve seyahat sağlık sigortası gibi belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekiyor.