Meksika'da helikopter kazası: Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Meksika’nın Mazatlan eyaletindeki Sinaloa kentinde orduya ait MI-17 tipi askeri helikopter kalkış esnasında arızalandı. Pervanede yaşanan arıza nedeniyle helikopter, kalkıştan saniyeler sonra metrelerce yüksekten yere çakıldı. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer helikopterin rutin bir görev için havalandığını açıklarken, Meksika Donanması kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

