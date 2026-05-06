Araç ekspertizinde devrim gibi sistem! Tüm bilgiler dijitale aktarılacak: Sahte rapor riski ortadan kalkıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” tamamlanarak kamu kurum ve kuruluşları ile sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu. Yeni düzenlemeyle ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti sunan işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması zorunlu olacak. İşletmelerin, mesleki yeterlilik belgesine sahip teknik sorumlu istihdam etmesi ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek.
Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği bulunmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalara ve tüketici mağduriyetlerine yol açabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu sorunların giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” kurulacak; ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir şekilde hazırlanması sağlanacak.
Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyecek bu sistem sayesinde sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca vatandaşlar, rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.
Yeni düzenleme ile işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumlulukları da açıklığa kavuşturulacak. Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek.
Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacak. Vatandaşlar, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak.
Raporlar "Ortak Dil" standardı ile Türkiye'nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ekspertiz işletmeleri bakanlık tarafından denetlenecek ve bu işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.