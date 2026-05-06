Otomobil
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Araç ekspertizinde devrim gibi sistem! Tüm bilgiler dijitale aktarılacak: Sahte rapor riski ortadan kalkıyor

Araç ekspertiz sistemde yeni bir dönem başlıyor. "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve raporlar dijital ortama aktarılacak. Raporların şeffaf ve izlenebilir olması sayesinde sahteciliğin önüne geçilecek.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 10:10

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe kalite, şeffaflık ve güvenilirliği artırmak amacıyla motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerini kapsayan yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti sunacak işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde, tüm ekspertiz raporlarının dijital ortamda hazırlanmasını sağlayacak “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” kurulacak.
Yeni sistemle sahte rapor riski ortadan kalkacak ve raporlar karekod ile doğrulanabilecek.
Ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlardan doğacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve sigorta ile tazminat sağlanacak.
Raporlara itiraz süreci dijitalleşecek, vatandaşlar 5 gün içinde itiraz edebilecek ve işletmeler bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekirse raporu bedelsiz yenileyecek.
Ekspertiz işletmeleri bakanlık tarafından denetlenecek ve aykırı hareket edenlere idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.
KALİTE, ŞEFFAFLIK VE GÜVENİLİRLİK

Motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” tamamlanarak kamu kurum ve kuruluşları ile sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu. Yeni düzenlemeyle ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşacak.

YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti sunan işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi alması zorunlu olacak. İşletmelerin, mesleki yeterlilik belgesine sahip teknik sorumlu istihdam etmesi ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek.

“TAŞIT EKSPERTİZ BİLGİ SİSTEMİ” KURULACAK

Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği bulunmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalara ve tüketici mağduriyetlerine yol açabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu sorunların giderilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” kurulacak; ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir şekilde hazırlanması sağlanacak.

SAHTE RAPOR RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyecek bu sistem sayesinde sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca vatandaşlar, rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.

Yeni düzenleme ile işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumlulukları da açıklığa kavuşturulacak. Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek.

Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacak. Vatandaşlar, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak.

Raporlar "Ortak Dil" standardı ile Türkiye'nin her yerinde aynı teknik dille hazırlanacak. Ekspertiz işletmeleri bakanlık tarafından denetlenecek ve bu işletmeler hakkında idari para cezası ve yetki belgesi iptali gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.

