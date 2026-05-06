İstanbul’da 2025 yılında ilk ayında sıfır kilometre otomobil alan Engin Siyah aracını bir yıl sonra satmak isterken adeta şoke oldu. Alıcı tarafın isteği üzerine ekspertiz sürecinde ortaya çıkan bulgularda sol ön kapının sök-tak işlemine maruz kaldığı ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sıfır araç aldı kabusu yaşadı! Ekspertizde isyan ettiren hata: Bayi önünde eylem yapacağım İstanbul'da 2025 başında sıfır kilometre otomobil alan Engin Siyah, bir yıl sonra aracını satmak istediğinde sol ön kapısında sök-tak ve boya işlemi olduğunu öğrenerek şoke oldu. Engin Siyah, 2025 yılının ilk ayında İstanbul'dan sıfır kilometre bir araç satın aldı. Aracını bir yıl sonra satmak istediğinde, ekspertiz raporunda sol ön kapısının sök-tak yapıldığı ve boyasında yüksek mikron değerleri olduğu tespit edildi. Olayı bayi ile paylaştıktan sonra Trabzon'daki bir yetkili servise yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda araçtaki kapı üzerinde sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu doğrulandı. Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda ise mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içerisinde olduğu ve aracın genelinde harici bir onarım işlemi gözlenmediği belirtildi. Engin Siyah, mağduriyetinin giderilmemesi halinde yasal yollara başvuracağını ve bayinin önüne eylem yapacağını belirtti.

ARAÇ İKİNCİ KEZ İNCELEMEYE ALINDI

Bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayi ile iletişime geçen Siyah, Trabzon'daki bir yetkili servise yönlendirildi. Burada yapılan detaylı kontrollerde de kapı üzerinde sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken, araç ikinci kez incelemeye alındı.

Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içerisinde olduğu belirtilerek, söz konusu işlemin teknik açıdan "normal" kabul edilebileceği ifade edildi.

''HARİCİ ONARIM İŞLEMİ GÖZLENMEMİŞTİR''

Servis tarafından hazırlanan raporda, "Mikron değerleri 151-153-139-129-165. Araç genelinde ölçülen mikron değerleri fabrikasyon sınırlarındadır ve harici bir onarım işlemi gözlenmemiştir. İlgili boya mikronları üretim aşamasında sağlanmıştır ve maddi değer kaybı ya da boyada sorun oluşturabilecek bir onarım izine rastlanmamıştır" denildi.

İLK KEZ SIFIR ARAÇ ALDI

Bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, ayrıca aracını yeniden İstanbul'a götürerek yetkili bayinin önüne çekeceğini ifade etti.

"ÇAYIMI İÇERKEN ŞOKLA KARŞILAŞTIM"

Yaşadıklarını anlatan Engin Siyah, "Maalesef geçen yıl İstanbul'dan aracı satın aldım. Yaklaşık 1 yıl 2 ay gibi bir süre geçti. Aracımı satmaya karar verdim. Aracı internete koydum, bir arkadaş il dışından talip oldu. Aracı ekspertize soktuk. Ekspertizden çıkan raporu gördüğümde şok oldum, hatta itiraz ettim. Çünkü ekspertizde şoför kapısının sök-tak ve boyalı olduğu söylendi. Bu duruma itiraz ettim. 'Böyle bir şey mümkün değil, ben bu aracı sıfır aldım' dedim. Sonrasında aracı satın aldığım bayi ile irtibata geçtim. Bayiye durumu anlattım. Onlar da beni Trabzon'a yönlendirdiler. Aracı oraya götürdüm. Aracı sıfır aldığım için hiçbir sorun çıkmayacak diye düşünüyordum. Çayımı içerken yine şokla karşılaştım. İlgili arkadaş dosyayı götürüp masanın üzerine koydu ve 'Maalesef aracınızın kapısı sökülmüş takılmış ve boyanmış' dedi. Böyle bir şey olamaz diye serzenişte bulundum. Arkadaşlar beni sakinleştirdi. Bu nasıl olur diye söylediğimde 'Olmuş' diye söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise genel merkez nezdinde bir şikayet kaydı oluşturulması gerektiğini söylediler" dedi.

"ARABAYA BİNMEK İSTEMİYORUM"

Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin olmadığının belirtildiğini dile getiren Siyah, "Şikayet kaydı oluşturdum, genel merkezle görüştüm. Genel merkez verileri buradaki Peugeot bayisinden istedi ve yaklaşık 4-5 gün sonra bana dönüş yapıldı. Yapılan dönüşte 50 mikron ile 500 mikron arasında bir farklılığın sorun oluşturmadığı, kapıda da yapılan işlemin normal olduğu, ayar yapmak için böyle bir müdahalede bulunulduğu söylendi. Bu raporu tekrar alabilirsiniz diye söylendi. Bu sefer ikinci raporu aldım. İkinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin tabi tutulmadığı, herhangi bir mağduriyetimin ve değer kaybımın olmadığını söylediler. Yine satın aldığım bayiyi aradım, dedim ki 'Yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın'. Böyle bir uygulamaları olmadığını söylediler. Genel müdürlük nezdinde bir girişimde bulunacaklarını söylediler. Ne olacağını bilmiyorum. Arabaya binmek istemiyorum. 10 gündür yıkatmıyorum. Bu benim 19. arabam. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Kafam rahat olsun diye sıfır aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin. Bu araç bana bu şekilde satıldı" şeklinde konuştu.

BAKANLIĞA BAŞVURACAK

Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden Siyah, "İl dışından gelen arkadaşlara da mahcup oldum. Çok kötü bir tecrübe ama maalesef yaşandı. Tüketici haklarına ve mahkemeye başvuracağım. Gerekirse Ticaret Bakanlığı nezdinde de bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten onur kırıcı bir durum. Bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısının sökülmüş takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu çok rencide edici bir şey. Arabadan nefret ettim. Arabaya binmekten gerçekten korkuyorum. Bütün hevesim gitti. Bu girişimlerimin olumsuz olması durumunda aracı aldığım bayinin önüne getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.