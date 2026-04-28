SON DAKİKA!
Sıfır araç alacaklar için faizsiz kredi fırsatı: İşte sıfır otomobil indirim kampanyaları

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:10
28.04.2026
saat ikonu 15:13
Sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır araç almak isteyenler için dev indirim fırsatları devam ediyor. Nisan ayının son günlerinde 300 bin TL faizsiz kredi imkanı ve takas fırsatları öne çıkıyor. İşte Fiat, Ford, Renault, Toyota gibi markaların modellerinde kampanyalar...

Sıfır araç

Sıfır araç alacakları ilgilendiren indirim ve kredi fırsatları bazı otomobil modellerinde Mayıs ayına kadar sürecek. Uzmanlar ve galericiler Nisan ayının son günlerine doğru sıfır otomobil alacakların elini çabuk tutmasını istiyor.

Renault

Ford, Toyota, Fiat, Renault gibi dev markalarda çeşitli kampanyalar öne çıkıyor. Ancak bu kampanyalar için son 2 gün kaldı. Bazı sıfır araç modellerinde 300.000 TL kredi fırsatı öne çıkarken bazılarında ise ortalama 300.000 TL’yi bulan indirimler dikkat çekiyor. İşte marka marka kampanyaları olan sıfır otomobiller...

Ford

FORD’UN 4 MODELİ İÇİN KAMPANYA

Ford’un binek araçlar için uyguladığı özel kampanyalar belli oldu. Puma, Puma Gen-E, Kuga, Focus gibi modellerde 300.000 TL, 9 ay, %0 faiz kredi fırsatı öne çıkıyor. Özellikle Focus için peşin alımlarda geçerli %5 indirim kampanyası yapılıyor. Kampanyaların 9 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor.

Fiat

FIAT MODELLERİNDE 300.000 TL FIRSATI

Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan Fiat sıfır araç kampanyasına dahil oldu. Sınırlı sayıda Grande Panda BEV modeli, 1.539.900 TL'den başlayan fiyatlar, 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi veya 70.000 TL nakit indrim ile tüketiciye sunuluyor. 02.04.2026 - 04.05.2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda 0 km 2025 ve 2026 model Fiat Grande Panda Elektrikli modeli için geçerli.

Kredi

Kredi kampanya şartlarında ise Garanti Bankası için 300.000 TL 12 ay vadeli, 25.000 aylık taksit tutarlı madde yer alıyor. Faiz ise yüzde 0 olarak öne çıkıyor. Kampanya Yapı Kredi Bankası’nda da geçerli.

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP

EGEA SEDAN MODELİNDE KAMPANYA

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modeli ise  1.429.900 TL fiyatyla satışa sunuluyor. 4 Mayıs’a kadar geçerli olan kampanyada Garanti Bankası, Yapı Kredi için 200.000 TL 12 ay vadeli, aylık ödeme tutarı 19.600,28 TL detayları yer alıyor. Ayrıca faiz oranı yüzde 1,99 olarak belirtiliyor.

Renault

Renault markasında ise Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinde 200.000 TL kredi, 6 ay vade %0 faiz fırsatı var. Yeni Renault Duster Hybrid'de 355.000 TL'ye varan indirimler mevcut.

Clio

Clio, nisan ayına özel takas desteği İle birlikte
1.645.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL kredİ %0 faiz fırsatıyla öne çıkıyor. Yeni Duster Turbo Tce EDC 145 hp versiyonlarında ise 75.000 TL takas desteği veriliyor.

Yeni Duster modelinin techno Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonunda bireysel müşteriler için Nisan ayına özel 355.000 TL indirim mevcut.

Nissan

Nissan ise Juke Tekna MT için 240.000 TL, 12 Ay %0 faizli kredi veya 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Toyota

Toyota’da dev indirim fırsatları sıfır araç tutkunlarını bekliyor. Corolla’nın 1.5 Vision Plus Multidrive S, 1.5 Dream Multidrive S, 1.5 Dream X-Pack Multidrive S, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S, 1.5 Passion X-Pack Multidrive S modellerinde 200.000 ve 500.000 TL arasında 30 Nisan’a kadar geçerli indirimler mevcut.

