Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:26
1
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan ayında gerçekleşen araç satışlarına verileri kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle nisan ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu. İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları ve Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin detaylar…

2
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Otomotivde 2026’da büyüme yavaşladı, elektrikli araç satışı katladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay aldı.

3
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DARALDI

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Nisan ayında yüzde 1, otomobil pazarı yüzde 6,12 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 oranında artış gösterdi.
 

2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 1 oranında daralarak 104 bin 298 adet oldu. 2026 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak 80.182 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 artarak 24 bin 116 adet oldu

4
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

SON 10 YILA GÖRE SATIŞLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,2 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,6 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,3 arttı.

5
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

VERGİ ORANLARI DÜŞÜK OLAN ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 85,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 157 bin 162 adetle yüzde 54 pay, B segmenti otomobiller 89 bin 709 adetle yüzde 30,8 pay aldı.

 

6
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ SUV

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64 pay, 186 bin 299 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20 pay ve 58 bin 32 adet satış ile sedan, yüzde 15,7 pay ve 45 bin 669 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

7
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 122 bin 808 adetle yüzde 42,2 pay, hibrit otomobil satışları 94 bin 441 adetle yüzde 32,5 pay,
elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay
ve dizel otomobil satışları 17 bin 398 adetle yüzde 6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 331 adetle yüzde 0,5 pay aldı.

8
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARI BÜYÜYOR

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 37,1 artarak yüzde 16,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 20,9 azalarak yüzde 1,9 pay aldı.

9
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

1400 CC ALTINDAKİ OTOMOBİLLER EN YÜKSEK DÜŞÜŞE SAHİP

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 25,2 azalarak yüzde 27,7 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 12,3 azalarak yüzde 20,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,8 azalarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 26 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 85 bin 602 adetle yüzde 29,4 pay, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 60 bin 207 adetle yüzde 20,7 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 283 bin 503 adetle yüzde 97,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 367 adetle yüzde 2,5 pay aldı.

10
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

VAN GÖVDE TİPİ TİCARİNİN ZİRVESİNDE

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 60 bin 269 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9 pay ve 7 bin 132 adetle 2’nci sırada yer aldı.

11
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

Renault: 13 bin 547 adet

12
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Volkswagen: 10 bin 912 adet

13
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Fiat: 8 bin 401 adet

14
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Ford: 7 bin 928 adet

15
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Peugeot: 6 bin 473 adet

16
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Toyota: 6 bin 339 adet

17
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Citroen: 6 bin 116 adet

18
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Hyundai: 5 bin 700 adet

19
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Opel: 5 bin 178 adet

20
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Togg: 3 bin 821 adet

21
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Nisan ayında Tesla 880 adet satış rakamına ulaşırken, 

22
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 227 adet satış gerçekleştirdi.

23
Nisan ayında en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte marka marka geçtiğimiz ayın satış şampiyonları

Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 447 adet satış yaptı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.