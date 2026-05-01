Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Araç sürücüleri dikkat! Küçük ama cezası büyük: İşte bagajda olması şart olan 3 kritik alet

Aracında el aletleri bulunmayan sürücüler cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Avukat Zeynep Karakuş, araçta bulundurulması zorunlu malzemeler arasında küçük olan 3 kritik malzemenin önemine değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 12:02

Araçlarda yasal olarak bulundurulması zorunlu aletler kaza anında ya da yol durumunda hayat kurtarıcı görevi görüyor. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör (iki adet), stepne, kriko, bijon anahtarı gibi malzemelerin araçlarda bulunması zorunlu. Ancak bu malzemeler arasında küçük ve önemsenmeyen malzemeler kritik önem taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ancak genellikle önemsenmeyen pense, tornavida ve çekiç gibi temel el aletlerinin eksikliğinde sürücülere cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.
Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör, stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi malzemeler kazalarda hayat kurtarıcıdır.
Avukat Zeynep Karakuş, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı el aletlerinin araçlarda bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi aletlerin araçlarda eksik olması halinde sürücüler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunludur.
Bu ekipmanların eksikliği durumunda 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Tornavida, çekiç ve pensenin eksikliği muayenelerde de tespit edilmektedir.
TEKNİK ARIZALARA HIZLI PRATİK MÜDAHALE

Avukat Zeynep Karakuş, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri basit teknik arızalara hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmesini sağlamak için bazı el aletlerinin araçlarda bulundurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

TORNAVİDA, ÇEKİÇ, PENSE

Özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi aletlerin otomobillerde eksik olması halinde sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Karakuş, "Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar var. Eksikliği halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz. Bunlar özellikle pense, tornavida, çekiç gibi temel el aletleri olarak belirtilmiş. Bunun temel amacı da araç sürücülerinin yolda kalması durumunda biran önce müdahale edilebilmesini sağlamak. Ancak bu tür ekipmanların eksikliği durumunda da bir yaptırımla karşılaşılabiliyor. Yönetmelikte özellikle belirtilen tornavida, çekiç, pensenin eksik olması durumunda yine muayenede de tespiti yapılıyor. Bu sebeple araç sürücülerinin özellikle bu malzemeleri araçlarında bulundurması gerekiyor" diye konuştu.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunlu. Bu ekipmanların kriko ve bijon anahtarı gibi temel aletlerle birlikte araçta bulunması gerekiyor. Eksikliği durumunda ise 2026 yılı itibarıyla bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.