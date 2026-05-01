Araçlarda yasal olarak bulundurulması zorunlu aletler kaza anında ya da yol durumunda hayat kurtarıcı görevi görüyor. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör (iki adet), stepne, kriko, bijon anahtarı gibi malzemelerin araçlarda bulunması zorunlu. Ancak bu malzemeler arasında küçük ve önemsenmeyen malzemeler kritik önem taşıyor.

HABERİN ÖZETİ Araç sürücüleri dikkat! Küçük ama cezası büyük: İşte bagajda olması şart olan 3 kritik alet Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ancak genellikle önemsenmeyen pense, tornavida ve çekiç gibi temel el aletlerinin eksikliğinde sürücülere cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör, stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi malzemeler kazalarda hayat kurtarıcıdır. Avukat Zeynep Karakuş, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı el aletlerinin araçlarda bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti. Özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi aletlerin araçlarda eksik olması halinde sürücüler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunludur. Bu ekipmanların eksikliği durumunda 2026 yılı itibarıyla 1.246 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Tornavida, çekiç ve pensenin eksikliği muayenelerde de tespit edilmektedir.

TEKNİK ARIZALARA HIZLI PRATİK MÜDAHALE

Avukat Zeynep Karakuş, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri basit teknik arızalara hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmesini sağlamak için bazı el aletlerinin araçlarda bulundurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

TORNAVİDA, ÇEKİÇ, PENSE

Özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi aletlerin otomobillerde eksik olması halinde sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Karakuş, "Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar var. Eksikliği halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz. Bunlar özellikle pense, tornavida, çekiç gibi temel el aletleri olarak belirtilmiş. Bunun temel amacı da araç sürücülerinin yolda kalması durumunda biran önce müdahale edilebilmesini sağlamak. Ancak bu tür ekipmanların eksikliği durumunda da bir yaptırımla karşılaşılabiliyor. Yönetmelikte özellikle belirtilen tornavida, çekiç, pensenin eksik olması durumunda yine muayenede de tespiti yapılıyor. Bu sebeple araç sürücülerinin özellikle bu malzemeleri araçlarında bulundurması gerekiyor" diye konuştu.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunlu. Bu ekipmanların kriko ve bijon anahtarı gibi temel aletlerle birlikte araçta bulunması gerekiyor. Eksikliği durumunda ise 2026 yılı itibarıyla bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor.