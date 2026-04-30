Hem araç ömrünü kısaltıyor hem de cebinizi yakıyor! Otomobillerde doğru sanılan büyük hatalar belli oldu

Otomobiller için toplumda yayılan doğru bilinen ama yanlış olan teknik bilgiler araç sürücülerinin performansını olumsuz etkiliyor. İsveç ve ABD gibi ülkelerde yapılan araştırmada araç sürücülerinin olumsuz etkileyen bir türlü ortadan kalkmayan yanlış bilgiler belli oldu.
Otomobiller hakkında toplumda kalıplaşmış doğru sanılan bilgiler araç sürücülerine olumsuz yansıyabiliyor. Bu bilgiler aracın ömrünü kısalttığı gibi sürüş konforunu ve yol tutuşu da doğrudan etkiliyor.
Örneğin slashgear.com'da yer alan detaylarda çapraz delikli fren diskleri 1950'lerde arabaları tamamen durdurmak için en iyi şey olabilirken, bugün tarih öncesi bir teknoloji olarak kabul ediliyor. Teknoloji, metalde delik açma ihtiyacının çok ötesine geçti ancak çapraz delikli disklerin işi en iyi şekilde yaptığı düşüncesi kısmen Porsche ve Lamborghini gibi sportif markalarda yer almaları nedeniyle sürüyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda araç sürücülerini bezdiren bir türlü ortadan kalkmayan yanlış bilgiler dikkat çekti.
Premium benzin arabanız için daha iyidir
Spor otomobiller ve Jeep Grand Wagoneer gibi seçkin birkaç model, motorları için en iyi yakıt olarak premium benzini önermektedir. Hız tutkunları için performans deneyimin önemli bir parçasıdır ve normal benzin ile premium benzin arasındaki oktan derecesi farkı, daha yavaş ivmelenmeye yol açabilir. Ancak premium benzin her araç için fark oluşturmaz.
Modern motorlar bunun yerine, vuruntuyu önlemek için kontrol sistemleri aracılığıyla ateşleme zamanlamasını ayarlarlar. Premium benzin ile normal benzin arasındaki farkı ancak dur kalktan itibaren gaza sonuna kadar bastığınızda fark edebilirsiniz.
Arabayı sürmeden önce ısıtmanız gerekir
Bu yöntem, havanın sıcaktan soğuğa değiştiği zamanlarda popülerdir. Geçmişte bu ifade bir nebze doğruydu. Eski arabaların yağın ısınması ve gerekli hareketli parçalara ulaşması gerekiyordu çünkü yağlayıcı madde kalın kıvamlıydı. Bu işlemi atlamak motorun stop etme riskini artırıyordu. Yakıt enjeksiyonlu motorlar bu konuda oyunun kurallarını değiştirdi. Yağlayıcılar eskisinden çok daha hızlı akıyor; motorunuzun tamamen yağlanması sadece yaklaşık 30 saniye sürüyor. Yağlama, motorun "ısınmasından" daha çok sorunsuz sürüş için önemlidir. Aslında aracı hareket ettirerek de ısınma amacına kolayca ulaşabilirsiniz.
Aracınızın yağını her 3.000 kilometrede bir değiştirmeniz gerekir
Bu genel bir kural olarak uygulansa da, yağın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirleyen çeşitli faktörler vardır. Motor tipi, yağ tipi ve otomobil üreticisinin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.
Örneğin, çoğu yeni otomobilin kullandığı sentetik yağ, 7.500 milden fazla sorunsuz çalışabilir. Bazı yeni modeller, kullanım kılavuzlarında 10.000 mile kadar yağ değişim aralıkları belirtirken, diğerleri sürücülere yağ profillerinin nasıl olduğunu göstermek için yağ ömrü monitörleri kullanıyor. Bu teknolojik gelişmelere rağmen, 3.000 mil servis kuralı devam ediyor.
Yokuş aşağı boş viteste gitmek yakıt tasarrufu sağlar
Artan yakıt maliyetleri karşısında, sürücülerin tüketimlerini azaltmanın yollarını aramaları doğal. Modern arabalar, aracın yokuş aşağı inerken hareket ettiğini algılayabilir ve bu durumlarda, motor kontrol modülü yakıt beslemesini keserken, yokuş aşağı ivme aracın hareket etmesini sağlar.
Öte yandan, vitesi boşa almak bu özelliği ortadan kaldırır. Motor, ivmeye güvenmek ve yakıt tasarrufu yapmak yerine, rölantide çalışmak için yeterli yakıtı sağlamaya devam eder.
Klimasız sürüş yakıt tüketimini azaltır
Klima kullanımıyla yakıt verimliliği, sürüş koşullarına bağlı olarak değişir: klimanın çalışma derecesi, araç hızı ve aerodinamik özellikler. Klima kullanımıyla yakıt verimliliği sahip olduğunuz araç türüne bağlıdır, ancak bu genel geçer ifade yanlıştır.
Antifriz sadece kışın kullanılır
Antifriz sadece donmayı engellemekle kalmaz, aynı zamanda motorun aşırı ısınmasını önler ve soğutma sistemini korozyona (pasa) karşı korur. Bu nedenle dört mevsim kullanılmalıdır.
Lastiklerinizi maksimum PSI değerine kadar şişirmek patlamaya neden olabilir
Bir lastiğin patlama basıncı, maksimum PSI değerinden oldukça fazladır; maksimum basınç sadece lastiğin en fazla ağırlığı taşıyabileceği basıncı gösterir. Aslında, SUV gibi belirli araç tipleri için, özellikle yük çok ağırsa, aracın taşıdığı ağırlığa orantılı olarak lastikler tarafından desteklenmesi gerekir. Bu yük gereksinimlerini karşılamak için lastiklerin yanak izin verilen maksimum basıncına kadar şişirilmesi gerekebilir.
Daha önce de belirtildiği gibi, çukurlara dikkat etmeniz faydalı olacaktır ve lastik basıncını maksimum PSI değerinin çok üzerine çıkarmamalısınız. Aşırı şişirilmiş lastikler, merkez çevresinde düzensiz aşınmaya neden olarak kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltır.
Elektrikli araçlar, benzinli araçlara göre daha fazla yangın riski taşır
Normal benzinli bir aracı söndürmek için 500 ila 1000 galon su gerekirken, 2023 yılında alevler içinde kalan bir Nissan Leaf'i söndürmek için 45.000 galon suya ihtiyaç duyulmuştur.
Elektrikli araç yangınlarını söndürmenin çeşitli yolları vardır ve mevcut veriler, ortalama olarak bir elektrikli araç yangınını söndürmek için 2.500 galon su gerektiğini tahmin etmektedir. Elektrikli araç yangınlarını söndürmenin çeşitli yollarını da ele aldık. Sıklık açısından, İsveç'ten gelen veriler, elektrikli araçların normal içten yanmalı motorlu araçlara göre aslında çok daha az alev aldığını göstermektedir.