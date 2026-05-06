AB’den Çin’e karşı yeni hamle hazırlığı: Yasaklanacak

HUAWEİ VE ZTE İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Komisyon tarafından paylaşılan yeni tavsiyelerde, üye ülkelerin telekom altyapılarında Huawei ve ZTE gibi Çinli tedarikçilere karşı daha temkinli davranması istendi. Hatta bazı ekipmanların mevcut ağlardan çıkarılması ya da yeni kurulumlarda tercih edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Şimdilik ortada bağlayıcı bir yasak yok. Ancak AB’nin uzun süredir gündeminde olan “yüksek riskli tedarikçi” yaklaşımının artık daha görünür hale geldiği düşünülüyor. Bir başka deyişle, Brüksel doğrudan yasak kartını göstermese de üye ülkelere net bir yön çizmiş durumda.