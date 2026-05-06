AB'den Çin'e karşı yeni hamle hazırlığı: Yasaklanacak

Serhat Yıldız
06.05.2026
09:49
06.05.2026
09:49
Avrupa Birliği, 5G altyapısında güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çinli ağ ekipmanlarına karşı daha sert bir tutum almaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği’nde telekom altyapılarıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Özellikle 5G ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte güvenlik konusu daha hassas hale gelirken, AB Komisyonu da Çin merkezli teknoloji şirketlerine yönelik tavrını sertleştirmeye başladı.

Komisyon tarafından paylaşılan yeni tavsiyelerde, üye ülkelerin telekom altyapılarında Huawei ve ZTE gibi Çinli tedarikçilere karşı daha temkinli davranması istendi. Hatta bazı ekipmanların mevcut ağlardan çıkarılması ya da yeni kurulumlarda tercih edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Şimdilik ortada bağlayıcı bir yasak yok. Ancak AB’nin uzun süredir gündeminde olan “yüksek riskli tedarikçi” yaklaşımının artık daha görünür hale geldiği düşünülüyor. Bir başka deyişle, Brüksel doğrudan yasak kartını göstermese de üye ülkelere net bir yön çizmiş durumda.

Bu yaklaşımın arkasında ise Avrupa Birliği’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni siber güvenlik düzenlemeleri bulunuyor. “CSA 2.0” olarak anılan güncellenmiş çerçeveyle birlikte, özellikle kritik altyapılarda dış müdahale risklerinin azaltılması hedefleniyor. Telekom sektörü de bu sürecin merkezinde yer alıyor.

AB tarafı, tedarik zinciri güvenliğini artık yalnızca teknik bir mesele olarak görmüyor. Konu aynı zamanda stratejik bağımsızlık ve dijital egemenlik tartışmalarının da önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Pekin yönetimi ise benzer adımlara daha önce sert tepki göstermişti. Çinli yetkililer, Avrupa’nın bu yaklaşımını “ayrımcı” olarak nitelendirirken, bunun ticari ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

