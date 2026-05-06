Melek hemşireden hayat kurtaran müdahale: 4 yaşındaki çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu

Adana’da Kozan Devlet Hastanesine gelen Fikran Durgel ve torunu 4 yaşındaki Mina Gül kantine gitti. Burada bir vatandaşın verdiği şeker, küçük kızın boğazına kaçtı. Anneanne Fikarn Durgel, nefes almakta zorlanan çocuğu, kucağında hızla acil servise götürdü. Hastanın panikle geldiğini gören 13 yıllık hemşire Melek Bulut, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Doğru ve hızlı müdahale sonucu boğazındaki şeker çıkarılan Mina, yeniden nefes almaya başladı. Kurtarılan minik Mina'yı doktorlar yeniden sağlık kontrolünden geçirdi.