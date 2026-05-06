Akran zorbalığı dehşeti! Kız çocuğu, okul bahçesinde öldüresiye darbedildi

Samsun’da 17 yaşındaki bir kız çocuğu, ortaokulun bahçesinde akranı olan kızlar tarafından dakikalarca feci şekilde darbedildi. Kız çocuğu darbedilirken başka bir çocuk da o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada olaya karışan kızlardan N.S. (19) tutuklandı. S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T.'nin (14) de tutuklanma talebiyle mahkemedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

