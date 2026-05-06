Şırnak’ta kartal, domuz yavrusunu avladı! Nefes kesen olay anbean kaydedildi

Şırnak Uludere'de şoförlük yapan 28 yaşındaki Yusuf Işık, ilçe kırsalında aracıyla seyir halindeyken domuz sürüsüyle karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla sürüyü kaydetmek isteyen Işık, gökyüzünde süzülen bir kartalın sürüye doğru yaklaştığını görünce çekime devam etti. Kaydedilen görüntülerde, sürüye yaklaşan kartalın yavru bir domuzu pençeleriyle kavrayarak gökyüzüne yükselmesi, sürüdeki domuzların panikle dağılması yer aldı.