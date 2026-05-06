Çobanın kırık televizyonda haber sunduğu anlar herkesi gülümsetti!

Elazığ’da keçilerini otlattığı sırada kırık televizyon ekranını kullanarak hava durumu sunan çoban Yılmaz Uygur, vatandaşları dolu yağışına karşı uyardı. O anlar izleyenleri güldürdü. Vatandaşları dolu yağışına karşı uyaran Uygur, "Arkadaşlar görüyorsunuz aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ’a doğru gidiyor. Elazığ’ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. İşiniz varsa çabuk görün, valla geliyor. Şuan Elazığ'a 100 kilometre uzaktayız. Ona göre hesap yapan. Şimşekler çakıyor. Elazığ dikkatli ola geliyor" ifadelerini kullandı.

