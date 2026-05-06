Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Maşeri vicdana havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vakıflar kültürünü koruyacağız. Üç kıtada ecdad yadigarı eserlerimiz var'' dedi. Ayrıca Erdoğan muhalefete sert tepki gösterdi.

VAKIF MEDENİYETİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet temadaki bu dört kavrama baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüz ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taşlandırmış vakıf müktesebatını ise dünyada eşit benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise Üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir Camilerimiz Medreselerimiz Kütüphanelerimiz şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir.

GEÇEN YIL 101 BU YIL 202

Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış zübde-i alem olan insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemlidir. Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz işte bu denli mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Genel müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki vakıf haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık.

Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Birazdan canlı bağlantılarla Kahramanmaraş'taki Ulu Camiimizin Beyazıt Medresesi Türk Vakıf Had Sanatları Müzesi'nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ile sanat, tasarım ve mimarlık fakültelerinin ve Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Hacı Mahmut Bey camimizin kurdelelerini hep birlikte keseceğiz.

Çalana, çırpana öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.

Onlar ne yaparsa yapsın. Biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merham olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya Milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız.