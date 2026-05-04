Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Kabine Toplantısı sonrası gözler Erdoğan'da! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar bekleniyor. Gündemde "Terörsüz Türkiye" süreci ve ekonomi yer alırken Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da toplantıda beklenen kararlar arasında öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başladı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılacak.
Açıklamalarından satır başları:

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Aşırı yağışların ve fırtınanın etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Dünyanın ve bölgemizin savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan hedefine emin adımlarla ilerliyor. İhracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Türkiye bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olmuştur. Türkiye artık her alanda kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkedir.

Geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 4,2 arttı. Yine bu dönemde turist sayımız yüzde 4,2 artışla 9 milyon 219 bine yükseldi.

Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair Avrupa'daki aktörlerin tetiklediği tartışmalara şahit oluyoruz. Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne kuruluşundan 19 ay sonra 31 Temmuz 1959'da yaptı. Nihai amacı Türkiye'nin tam üyeliği olan ortaklık anlaşması 3 ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1964'te yürürlüğe girmesiyle hazırlık evresi başladı. 13 Kasım 1970'te geçiş dönemine ilk adımı attık. Kıbrıs Davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar Avrupa Birliği yolculuğunda önümüzün kesilmesine sebep oldu. Komşumuz Yunanistan 1975'te başvuruda bulunulduktan sonra 1981'de kısa sürede kabul edildi. Türkiye ise siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. 1987'te tam üyelik başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu değerlendiren kamisyon verdiği cevapta Türkiye'nin katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini söyledi. Gümrük Birliği ile geçiş dönemi tamamlandı ve nihai döneme gelmiş olduk. 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verildi Türkiye görmezden gelindi. Helsinki'de Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı. 3 Kasım 2002'de görevi devralmamızın ardından yeni bir soluk kazandırdık. 8 uyum paketi meclisten geçti. 53 kanunun 218 maddesinde değişiklik yaptık. Tüm bunlara rağmen 2004'te Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin 10 ülkenin daha birliğe kabul etti. Bunların içinde Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti de yer alıyordu. Yolumuza sabırla devam ettik. Bugün de Avrupa Birliği ülkeleriyle temaslarımız devam ediyor. 1950'den beri Avrupa içinde belli kesimlerde kökleşmiş olan ülkemize yönelik ön yargıları aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar. Kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler. Kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar. Kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak adımlar attılar. Türkiye gelişti dönüştü. Ama bu çevrelerin çarpık yaklaşımında değişim olmadı.

