Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükseliyor: İşte 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Orta Doğu'da devam eden savaş piyasaları altüst ederken, altın da barış umuduyla yükselişe geçti. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimser yaklaşım altını güçlendirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.842,91 TL
SATIŞ: 6.843,81 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.135,00 TL
SATIŞ: 11.240,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.263,00 TL
SATIŞ: 22.446,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.206,90 TL
SATIŞ: 6.488,09 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.383,00 TL
SATIŞ: 44.720,00 TL