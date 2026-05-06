Başöğretmenlik ve uzman öğretmen eğitim başvurusu nasıl yapılacak ne zaman?

Öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin MEB kılavuzu için son dakika duyurusu yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulan il değerlendirme komisyonları tarafından incelenecek. Yayımlanan rehbere göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programı başvuruları, 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Bakanlıkça hazırlanan söz konusu kılavuz yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan bu kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik yapılması gereken işlemler ve süreçler detaylandırıldı. Rehberde başvuru koşulları ve takvim bilgileri ilan edildi. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına müracaatlar, 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ise ek başvurular kabul edilecek.
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;
Başöğretmenlik Eğitim Programına;
Ayrıca, Başöğretmenlik Eğitim Programına; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun Geçici 3. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.” hükmü doğrultusunda; Kanun’un yürürlüğe girdiği 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık hizmet süresini tamamlamaları ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması şartıyla başvuru yapabileceklerdir.
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını kazananlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi izleyen ay başından itibaren unvanlarına karşılık gelen eğitim-öğretim tazminatından faydalanacak. Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı elde edenlere, her bir unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.