Eğitim
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Başöğretmenlik ve uzman öğretmen eğitim başvurusu nasıl yapılacak ne zaman?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Başvuru rehberinde yer alan bilgilere göre uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına müracaatlar, belirlenen tarihlerde mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına dair eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Uzman öğretmenlik eğitim başvuru kriterleri arasında 31 Ağustos 2026 itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl görev yapmış olma şartı aranacak. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmen eğitim başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 00:57
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 00:57

Öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu için son dakika duyurusu yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulan il değerlendirme komisyonları tarafından incelenecek. Yayımlanan rehbere göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programı başvuruları, 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin kılavuzu yayımlayarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvurularını ve şartlarını duyurdu.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı için başvuracak öğretmenlerin 31 Ağustos 2026 itibarıyla en az on yıl hizmeti olması gerekmektedir.
Başöğretmenlik Eğitim Programı için başvuracak uzman öğretmenlerin ise 31 Ağustos 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl görev yapmış olması gerekmektedir.
Kanun'un yürürlüğe girdiği 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler için özel başvuru şartları da belirtilmiştir.
Eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Bakanlıkça hazırlanan söz konusu kılavuz yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan bu kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik yapılması gereken işlemler ve süreçler detaylandırıldı. Rehberde başvuru koşulları ve takvim bilgileri ilan edildi. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına müracaatlar, 7-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında ise ek başvurular kabul edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM ŞARTLARI NELER?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;

  • Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
  • 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması, şartlarını taşıyan öğretmenler başvuru yapabilecek.
Başöğretmenlik Eğitim Programına;

  • Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
  • 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl görev yapmış olmak,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına sahip olmamak, şartlarını karşılayan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, Başöğretmenlik Eğitim Programına; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun Geçici 3. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.” hükmü doğrultusunda; Kanun’un yürürlüğe girdiği 18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık hizmet süresini tamamlamaları ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması şartıyla başvuru yapabileceklerdir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLER NE ZAMAN?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler, 8 Mayıs-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını kazananlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi izleyen ay başından itibaren unvanlarına karşılık gelen eğitim-öğretim tazminatından faydalanacak. Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı elde edenlere, her bir unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

