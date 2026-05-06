CHP'nin Kurultay Davası'nda hangi karar alınacak? Ersan Şen 'İddiaya girerim' diyerek duyurdu

CHP'de önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar yönetime gelme ihtimaliyle ilgili düğümün bugün görülecek Kurultay Davası'nda çözülmesi bekleniyor. Ersan Şen, TGRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamada kritik duruşmadan nasıl bir sonuç çıkacağını açıkladı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 00:53

CHP 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların dava konusu olmasıyla başlayan süreçte 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek duruşmada nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili görülecek davada ne tür bir karar alınacağı merak konusuyken, bir hukuk profesörü duruşmada bir karar çıkmayacağı yönünde bir tahminde bulundu.
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları dava konusu oldu.
6 Mayıs Çarşamba günü görülecek duruşmada nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, daha önce 'mutlak butlan kararı' ve 'tedbir kararı' beklediklerini duyurmuştu.
Prof. Dr. Ersan Şen, görülecek duruşmada karar çıkmayacağını iddiaya girerek belirtti.
Ersan Şen, politikadan çok ekonominin konuşulması gerektiğini, enflasyon rakamları ve kırmızı et üretimindeki düşüşün önemli olduğunu vurguladı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, günler önce 'mutlak butlan kararı' ve 'tedbir kararı' çıkmasını beklediklerini duyururken konu, bugünde TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında ele alındı.

Prof. Dr. Ersan Şen, bugün görülecek olan duruşmada alınacak kararla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Şen "İddiaya girebiliriz, karar çıkmayacak." dedi.

"EKONOMİYİ KONUŞALIM"

Şen, kararla ilgili yorumunu paylaştıktan sonra politikadan daha çok ekonominin konuşulması gerektiğini belirterek enflasyon rakamlarının ve kırmızı et üretimindeki düşüşün konu edilmesinin önemine dikkat çekti.

