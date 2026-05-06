CHP'nin Kurultay Davası'nda hangi karar alınacak? Ersan Şen 'İddiaya girerim' diyerek duyurdu

CHP 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların dava konusu olmasıyla başlayan süreçte 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek duruşmada nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor.

Özetle

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, günler önce 'mutlak butlan kararı' ve 'tedbir kararı' çıkmasını beklediklerini duyururken konu, bugünde TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında ele alındı.

Prof. Dr. Ersan Şen, bugün görülecek olan duruşmada alınacak kararla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Şen "İddiaya girebiliriz, karar çıkmayacak." dedi.

"EKONOMİYİ KONUŞALIM"

Şen, kararla ilgili yorumunu paylaştıktan sonra politikadan daha çok ekonominin konuşulması gerektiğini belirterek enflasyon rakamlarının ve kırmızı et üretimindeki düşüşün konu edilmesinin önemine dikkat çekti.