Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP'nin kurultay davasında kritik iddia: "Mutlak butlan kararı yazıldı, açıklanmıyor"

CHP'nin 2023 yılı Kasım ayında gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan "mutlak butlan" davasında gazeteci/yazar Şamil Tayyar kararın verildiğindi ancak henüz açıklanmadığını söyledi.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 23:10

TGRT Haber'de yayınlanan programında gazeteci/yazar Şamil Tayyar'ın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin devam eden davada mutlak butlan kararının verildiğini ancak çeşitli nedenlerle henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.
Söz konusu davaya ilişkin yaptığı değerlenmede Tayyar, "Kararın yazıldığını söyleyebilirim. Ancak henüz tebliğ edilmedi, açıklanmıyor" ifadelerini kullandı.Tayyar ülkenin menfaatlerinin söz konusu olduğunda heyetin açıklamayı erteleyebileceğini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Gazeteci/yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin devam eden davada mutlak butlan kararının yazıldığını ancak çeşitli nedenlerle henüz kamuoyuna açıklanmadığını iddia etti.
Şamil Tayyar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararının yazıldığını ancak henüz tebliğ edilmediğini ve açıklanmadığını belirtti.
Tayyar, kararın açıklanmasının, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda heyet tarafından ertelenebileceğini ifade etti.
Mahkeme heyetinin, davanın siyasi sonuçlarının ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üreteceği değerlendirmesiyle kararı zamana yayabileceğini söyledi.
Tayyar, bu kararın CHP yönetiminde kökten değişime yol açacağını ve mahkemenin, açıklanacak bir kararın yaratacağı tepkiler nedeniyle uygun bir konjonktürü bekleyebileceğini dile getirdi.
İktidarın yargıya baskı yaptığı iddialarını reddeden Tayyar, kararın ertelenmesinde CHP'lilerin baskısının da rol oynamış olabileceğini belirtti.
"ORTAMI GERMEK İSTEMEYEBİLİRLER"

Tayyar "Bu davanın siyasi sonuçları var ise ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak bir zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra vs. Şimdi ben bunu yorum yaparak söylüyorum. Hani onların hangi saikle bunu ertelediklerini bilmiyorum. Mesela bir İran Savaşı devam ediyor. Allah korusun yarın Amerika İran 'ı bombalayıp yeniden savaşa ateşleyebilir. Yani bir anda Türkiye'nin temel meselesi savaş olabilir. Şimdi böylesine büyük bir krizin eşiğinde Türkiye'de bir iç siyasi tartışmayı yoğunlaştıracak bir kararı açıklayarak ortamı germek istemeyebilir. Yani mahkemeler böyle bir inisiyatif kullanabilirler. Tercih sebebini biz bunu bilemeyiz. Yani zamana yayıldığını görüyoruz."

Kararın CHP yönetiminde kökten değişime yol açacağını hatırlatan Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi kendinizi mahkeme heyetin yerine koyma bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar bir anda CHP'de yönetimi değiştirecek. Şimdi bir habere bile bu kadar büyük saldırı varken bir mahkemenin fiilen gerçekleşmiş ve açıklanmış bir kararı karşısında ne tür bir lince maruz kalacağını kestiremezsiniz. Dolayısıyla mahkeme kararını verip uygun bir konjonktürü de açıklamak için bekleyebilir. Peki siyasi iktidar, siyasi iktidar ya bu kadar siyasi sonuçları olacak ve temel politikaları kökten etkileyecek bir meselede de zamana yayılmasında ülke adına bir fayda da görmüş olabilir."

"İKTİDARIN BASKISI YOK"

Hükümetin yargıya "mutlak butlan" kararı konusunda baskısı olduğu iddialarını da reddeden Tayyar CHP'nin de baskısının ortamı gerdiğini hatırlattı:

"İktidarın mutlak butlan kararı üzerinde baskısı olduğunu söylemek mümkün değil. Erteleme kararını neye göre aldığını bilmiyorum. CHP'lilerin baskısından dolayı da almış olabilir. "

