Belediyelere yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere daha çok CHP'li belediyeler üzerinden ilerlerken en son Ataşehir Belediyesi'yle ilgili de harekete geçildi ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, AK Partili ve MHP'li belediyelerle ilgili de soruşturma dosyalarının bulunduğunu ve operasyon ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi gibi CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonları yapılmış, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştır. Operasyonların sadece CHP'li belediyelere yönelik olduğu ve AK Partili/MHP'li belediyelerin görmezden gelindiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Gazeteci Şamil Tayyar, bir zincir market yöneticisinin ruhsat işlemleri sırasında rüşvet talebiyle karşılaştığı ve durumu itirafçı olmakla tehdit ettiği bir olayı anlatmıştır. Tayyar, Adalet Bakanı'nın AK Partili ve MHP'li belediyelerle ilgili 30 civarında soruşturma dosyasından bahsettiğini ve bu dosyalarla ilgili işlemlerin ileride yapılabileceğini söylediğini aktarmıştır. Tayyar, birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu ve bir-iki yerle ilgili operasyon yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirmektedir.

Soruşturmalarla ilgili iddianamelerde geçen konu ve olayların ciddiyeti ortadayken operasyonların sadece CHP'li belediyelere yönelik olduğu, AK Partili ve MHP'li belediyelerin görmezden gelindiği yönünde eleştiriler de oluşmaya başladı.

Eleştirilerin değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar'dan ses getirecek bir yorum yapıldı. Tayyar, CHP'li belediyelerde yaygınlaşan yolsuzluk ve rüşvetin geldiği boyutla ilgili önemli bir örnek verirken AK Partili ve MHP'li belediyelerle ilgili de dosyaların bulunduğuna Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözleri üzerinden dikkat çekti.

ZİNCİR MARKET YÖNETİCİSİ: CANIMI SIKMAYIN İTİRAFÇI OLURUM

Tayyar, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zincir marketlerden birinin yöneticisiyle karşılaştığımda bana bir şehirde, zannediyorum Antalya'ydı galiba, ruhsat almaya gittiklerinde kendilerinden belli aralıklarla rüşvet istendiğini söylemişti. Sonra bu soruşturmalar başlayınca yarım kalan bir iş yerinin bitmesi için tekrar gittiğinde yine bir ödeme talep edilince demiş ki 'Benim canımı çok sıkmayın, vallahi gider itirafçı olur, her şeyi anlatırım.' Bunun üzerine 'Paniklediler, para pul vermeden benin işlemimi hallettiler' diyor. Birçok yerde artık bunun sorun çözücü haline geldiğini görüyoruz."

"DOSYALAR VAR, OPERASYON İHTİMALİ YÜKSEK"

Daha çok CHP'li belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının AK Partili ve MHP'li belediyelerde de görülebileceğine işaret eden Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Partili ve MHP'li belediyelerin üzerine gidilmediği kaygısı varsa geçen bir TV yayınında Adalet Bakanı'mızın bir ifadesi vardı, zannediyorum 30 civarında bir soruşturma dosyasından bahsetti. 'Şu ana kadar bu belediyelere bir işlem yapılmadıysa bu, yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki bazı dosyaların daha olgunlaşmadığından da söz edilebilir.' Mealen söylüyorum, böyle bir cümlesi vardı.

Bu sözün arkasına baktığımızda birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu, bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum."

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek 21 Nisan Salı günü katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldığını, 13 başkana mahkumiyet verildiğini, 7 başkanın yargılamasının devam ettiğini ve beraat/takipsizlik/düşme sayısının ise 10 olduğunu söylemişti.