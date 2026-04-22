Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bu pazar seçim olsa kim kazanıyor? Son anket sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki parti

ASAL Araştırma, Türkiye genelinde siyaset ve gündeme dair seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda nisan 2026 dönemine ait gerçekleştirilen anket sonuçları paylaşıldı. "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna 2.008 seçmen cevap verdi. İşte zirve yarışında partilerin sıralaması...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bu pazar seçim olsa kim kazanıyor? Son anket sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki parti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
12:25
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 12:28

ASAL Araştırma, Türkiye'nin 26 kentinde gerçekleştirdiği deva anket çalışması ile "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna cevap aradı. Yapılan anket ile Türkiye’deki siyasi rekabetin ulaştığı son noktayı gözler önüne serilirken, zirve yarışı da iyiden iyiye kızıştı.

ASAL Araştırma'nın 26 kentte gerçekleştirdiği anket, Türkiye'de genel seçim olsa AK Parti'nin %34,1 oy oranıyla birinci parti olduğunu gösteriyor.
Ankete göre AK Parti %34,1 ile birinci, CHP %32,5 ile ikinci sırada yer alıyor.
DEM Parti %9,2, MHP ve İYİ Parti ise %8,1 oy oranına sahip.
Anahtar Parti %2,4, Zafer Partisi %2,9 oy oranına ulaştı.
ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Anket sonuçlarına göre AK Parti %34,1 ile birinci parti konumunu sürdürürken, CHP %32,5 ile hemen ardından geliyor. İki parti arasındaki rekabet kızışırken, DEM Parti %9,2 ile üçüncülüğünü koruyor. DEM Parti'yi %8,1'lik oy oranıyla MHP ve İYİ Parti izliyor.

DİĞER PARTİLERİN SIRALAMASI

Son dönemde siyaset sahnesine çıkan ve dikkat çeken Anahtar Parti %2,4 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi %2,9 ile onu takip ediyor.

Partilerin sıralaması şu şekilde:

Siyasi PartiOy Oranı (%)
AK Parti34,1
CHP32,5
DEM Parti9,2
MHP8,1
İYİ Parti4,4
Zafer Partisi2,9
Anahtar Parti2,4
Yeniden Refah Partisi2,2
Türkiye İşçi Partisi (TİP)1,2
Diğer3,0
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü araç sürücüsü motosikletliyi böyle savurdu! İşte kaza anı
Aslı Hünel'den yürek yakan anne paylaşımı! Bir iyilik görürseniz anneme dua edin
Eurovision’da İsrail çatlağı: Dev isimlerden "Onlar varsa biz yokuz" çağrısı
İki uçak havada neredeyse çarpışıyordu! İşte o tedirgin eden anlar
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#dem parti
#Seçim Anketi
#Siyasi Ankette
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.