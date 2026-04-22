Bu pazar seçim olsa kim kazanıyor? Son anket sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki parti

ASAL Araştırma, Türkiye'nin 26 kentinde gerçekleştirdiği deva anket çalışması ile "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna cevap aradı. Yapılan anket ile Türkiye’deki siyasi rekabetin ulaştığı son noktayı gözler önüne serilirken, zirve yarışı da iyiden iyiye kızıştı.
Anket sonuçlarına göre AK Parti, %34,1 ile birinci parti konumunu sürdürürken, CHP %32,5 ile hemen ardından geliyor. İki parti arasındaki rekabet kızışırken, %9,2 ile üçüncülüğünü koruyor. DEM Parti'yi %8,1'lik oy oranıyla MHP ve İYİ Parti izliyor.
Son dönemde siyaset sahnesine çıkan ve dikkat çeken Anahtar Parti %2,4 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi %2,9 ile onu takip ediyor.
Partilerin sıralaması şu şekilde:
|Siyasi Parti
|Oy Oranı (%)
|AK Parti
|34,1
|CHP
|32,5
|DEM Parti
|9,2
|MHP
|8,1
|İYİ Parti
|4,4
|Zafer Partisi
|2,9
|Anahtar Parti
|2,4
|Yeniden Refah Partisi
|2,2
|Türkiye İşçi Partisi (TİP)
|1,2
|Diğer
|3,0