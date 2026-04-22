Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Aslı Hünel'den yürek yakan anne paylaşımı! Bir iyilik görürseniz anneme dua edin

Ekranların sevilen yüzü Gelinim Mutfakta programını başarıyla sunan Aslı Hünel, hayatının en zor sınavlarından birini veren Hünel'in anne özlemi ve anne acısı dinmek bilmiyor. Uzun süre hastanede tedavi gören ve yoğun bakım sonrası vefat eden Şükran Hünel'in 11. ayında, yürekleri yakan paylaşım kızı Aslı Hünel'den geldi. 'Bir iyilik görürseniz anneme dua edin' diyen Hünel, sözleriyle milyonları ağlattı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Aslı Hünel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündemde. Geçen yıl Mayıs ayında uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Şükran Hünel'i edebiyete uğurlayan Aslı Hünel, tam 11 ay geçmesine rağmen anne acısıyla yanıp tutuşuyor. Hünel, 4 sene önce babasının acı kaybıyla sarsılmışken, annesinin vefatını da 20 Mayıs 2025 sabahı sevenlerine duyurmuştu. Aslı Hünel, annesinin vefatı sonrası 11. ayında ise takipçilerini yasa boğan bir paylaşım yaptı. İşte sevilen sunucu Aslı Hünel'den yürek yakan anne paylaşımı...

Sunucu Aslı Hünel, annesinin vefatının 11. ayında sosyal medya hesabından yürek yakan bir anne paylaşımı yaptı.
Aslı Hünel, annesi Şükran Hünel'i vefatının 11. ayında duygusal bir paylaşımla andı.
Hünel, paylaşımında 'Eğer bende bir iyilik görürseniz anneme dua edin. Çünkü beni o yetiştirdi.' ifadelerine yer verdi.
Ünlü sunucu daha önce de annesinin ve babasının kaybıyla sarsılmıştı.
Aslı Hünel, 4 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu ve şarkıcı-sunucu kimliğiyle tanınıyor.
Ayrıca ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.
ASLI HÜNEL'DEN YÜREK YAKAN ANNE PAYLAŞIMI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'nın başarılı sunucusu Aslı Hünel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla herkesi derinden etkiledi.

48 ameliyat geçiren ve uzun zaman hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel'i 11. ayında duygusal bir paylaşımla anan , sarf ettiği cümlelerle takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Anne sevgisini ve özlemini her fırsatta dile getiren ünlü sunucunun paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi. 'Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' yorumları paylaşımın altına yağmur gibi yağarken, Aslı Hünel'in sözleri de adeta yürekleri yaktı.

'BİR İYİLİK GÖRÜRSENİZ ANNEME DUA EDİN'

Aslı Hünel, 2025 Mayıs ayında çok sevdiği annesinin vefat haberiyle sarsılmış 'Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan acı içindeyiz' paylaşımıyla annesi Şükran Hünel'in vefat haberini duyurmuştu.

Gelinim Mutfakta programında milyonları şenlendiren Aslı Hünel, bu defa annesinin vefatının 11. ayında duygu yüklü bir paylaşımla konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımında; 'Eğer bende bir iyilik görürseniz anneme dua edin. Çünkü beni o yetiştirdi. Annem sen gideli 11 ay oldu. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Gittin ama hiç gitmemiş gibisin. Her an aklımda, dilimde, kalbimdesin' ifadelerine yer veren Aslı Hünel, milyonları duygulandırdı.

ASLI HÜNEL KİM, KAÇ YAŞINDA? ASLI HÜNEL'İN KARDEŞİ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Bağdat kökenli, baba tarafından ise Selanik göçmenidir.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel, 12 Nisan 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtsever ile evlenmiştir. Çiftin bir çocukları bulunmamakla beraber, anne olmak istediğini Aslı Hünel her fırsatta dile getirmektedir.

