Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, katıldığı son röportajda kullandığı “İnşallah” kelimesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Röportaj sırasında gelecek planlarından bahsederken İnşallah ifadesini kullanan Hathaway’in doğal tavrı, izleyiciler tarafından samimi bulundu. Kültürel ifadelere olan aşinalığıyla dikkat çeken oyuncunun bu sözleri, kısa sürede birçok platformda paylaşım rekoru kırdı. Özellikle Türk kullanıcılar, ünlü ismin bu detayı atlamamasını takdir etti.

ANNE HATHAWAY “İNŞALLAH” DEDİ!

Hollywood’un sevilen isimlerinden Anne Hathaway, ABD’nin önde gelen yayınlarından People tarafından “2026’nın en güzel kadını” seçildi. Yer aldığı irili ufaklı birçok yapımla adından söz ettiren 43 yaşındaki oyuncu, dergiye verdiği röportajda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan The Devil Wears Prada 2 filmi için çalışmalarını sürdüren Hathaway, bu yıl toplamda beş projesinin izleyiciyle buluşacağını belirtti. Kariyerinin ilk yıllarına değinen ünlü oyuncu, “Başlangıçta kendime karşı ne kadar sert olursam o kadar iyi bir sanatçı olacağımı düşünüyordum. Ancak 40 yaşına geldikten sonra farklı bir bakış açısı kazandım ve işimden keyif almaya başladım” ifadelerini kullandı.

Özel hayatına da değinen Hathaway, 13 yıllık eşi Adam Shulman ve çocukları Jonathan ile Jack’in kendisini “anda tutan en önemli güç” olduğunu vurguladı. Ailesinin desteğinin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu belirten oyuncu, bu süreçte daha dengeli ve mutlu bir yaşam kurduğunu söyledi.

Röportajın en dikkat çeken anlarından biri ise Hathaway’in “Uzun ve sağlıklı bir ömür istiyorum, inşallah olur” sözleri oldu. Ünlü oyuncunun bu ifadesi özellikle Orta Doğu medyasında geniş yer bulurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

ANNE HATHAWAY KİMDİR?

12 Kasım 1982 doğumlu olan Anne Hathaway, Brooklyn, New York'ta doğan ve Millburn, New Jersey'de büyüyen Hathaway oyunculuğa annesi tarafından heveslendirildi. Lise öğrencisiyken Once Upon a Mattress adlı tiyatro oyunundaki oyunculuğuyla Liseli Bir Kadın Oyuncu Tarafından Sergilenen En İyi Oyunculuk için Paper Mill Playhouse Yükselen Yıldız adaylığı elde etti. 1999 yılında Get Real dizisinde oynayarak oyunculuk hayatına başlamış oldu. Dizideki oyunculuğuyla Gençlerin Seçimi Ödülleri'nde televizyon için En İyi Kadın Oyuncu adaylığı elde etti. Sinema hayatına 2001 yılında Acemi Prenses adlı komedi filminde oynayarak başladı.