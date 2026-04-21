Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway’in bir röportaj sırasında kullandığı “İnşallah” ifadesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Farklı kültürlere olan ilgisiyle bilinen ünlü oyuncunun samimi çıkışı, hayranları tarafından dikkatle karşılandı. Özellikle Türkiye ve Orta Doğu’daki kullanıcılar, Hathaway’in İnşallah kelimelisini kullanmasını olumlu yorumlarla gündeme taşıdı. Röportajın ilgili bölümü kısa sürede viral olurken, oyuncunun sözleri magazin dünyasında da konuşulmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 21:38

Oscar ödüllü Anne Hathaway, katıldığı son röportajda kullandığı “İnşallah” kelimesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Röportaj sırasında gelecek planlarından bahsederken İnşallah ifadesini kullanan Hathaway’in doğal tavrı, izleyiciler tarafından samimi bulundu. Kültürel ifadelere olan aşinalığıyla dikkat çeken oyuncunun bu sözleri, kısa sürede birçok platformda paylaşım rekoru kırdı. Özellikle Türk kullanıcılar, ünlü ismin bu detayı atlamamasını takdir etti.

ANNE HATHAWAY “İNŞALLAH” DEDİ!

’un sevilen isimlerinden Anne Hathaway, ABD’nin önde gelen yayınlarından People tarafından “2026’nın en güzel kadını” seçildi. Yer aldığı irili ufaklı birçok yapımla adından söz ettiren 43 yaşındaki oyuncu, dergiye verdiği röportajda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan The Devil Wears Prada 2 filmi için çalışmalarını sürdüren Hathaway, bu yıl toplamda beş projesinin izleyiciyle buluşacağını belirtti. Kariyerinin ilk yıllarına değinen ünlü oyuncu, “Başlangıçta kendime karşı ne kadar sert olursam o kadar iyi bir sanatçı olacağımı düşünüyordum. Ancak 40 yaşına geldikten sonra farklı bir bakış açısı kazandım ve işimden keyif almaya başladım” ifadelerini kullandı.

Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Özel hayatına da değinen Hathaway, 13 yıllık eşi Adam Shulman ve çocukları Jonathan ile Jack’in kendisini “anda tutan en önemli güç” olduğunu vurguladı. Ailesinin desteğinin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu belirten oyuncu, bu süreçte daha dengeli ve mutlu bir yaşam kurduğunu söyledi.

Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Röportajın en dikkat çeken anlarından biri ise Hathaway’in “Uzun ve sağlıklı bir ömür istiyorum, inşallah olur” sözleri oldu. Ünlü oyuncunun bu ifadesi özellikle Orta Doğu medyasında geniş yer bulurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Anne Hathaway “İnşallah” dedi! Sosyal medyada gündem oldu

ANNE HATHAWAY KİMDİR?

12 Kasım 1982 doğumlu olan Anne Hathaway, Brooklyn, New York'ta doğan ve Millburn, New Jersey'de büyüyen Hathaway oyunculuğa annesi tarafından heveslendirildi. Lise öğrencisiyken Once Upon a Mattress adlı tiyatro oyunundaki oyunculuğuyla Liseli Bir Kadın Oyuncu Tarafından Sergilenen En İyi Oyunculuk için Paper Mill Playhouse Yükselen Yıldız adaylığı elde etti. 1999 yılında Get Real dizisinde oynayarak oyunculuk hayatına başlamış oldu. Dizideki oyunculuğuyla Gençlerin Seçimi Ödülleri'nde televizyon için En İyi Kadın Oyuncu adaylığı elde etti. Sinema hayatına 2001 yılında Acemi Prenses adlı komedi filminde oynayarak başladı.

ETİKETLER
#oyuncu
#hollywood
#Anne Hathaway
#İnşallah Futbol
#Kültürel İfadeler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.