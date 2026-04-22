TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Eurovision’da İsrail çatlağı: Dev isimlerden "Onlar varsa biz yokuz" çağrısı

İsrail'in katılımı nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme çağrısında bulundu. Çağrıda, Eurovision'un tarafsızlık yanılsamasının ortadan kalktığı belirtilirken, ünlü isimler de boykota destek verdi.

22.04.2026
saat ikonu 12:21
22.04.2026
saat ikonu 12:24

’in ’de yaptığı soykırıma dünya çapında tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İsrail'in 2026 Şarkı Yarışması'na katılımı nedeniyle binden fazla , yarışmayı etme çağrısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Binlerce sanatçı, İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme çağrısında bulundu.
1000'den fazla sanatçı, Gazze'de yaşananlara tepki olarak İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etmek amacıyla açık mektup yayımladı.
Mektupta, Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Eurovision'dan yasaklandığı hatırlatılarak, İsrail'e aynı politikanın uygulanmadığı vurgulandı.
Sanatçılar, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in eylemlerini örtbas etmesine karşı çıkarak, EBU'nun İsrailli yayıncı KAN'ı yasaklaması durumunda boykot çağrılarına destek vereceklerini belirtti.
Mektupta, ABD-İsrail'in Gazze'de toplama kampları kurma planları ve İsrail hapishanelerindeki çocuklara yönelik şiddet gibi konulara değinildi.
Boykot çağrısına Emmelie de Forest, Charlie McGettigan, Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel, Massive Attack, Idles ve Kneecap gibi isimler destek verdi.
"No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)" kampanyasının yer aldığı internet sitesinden 1000'den fazla sanatçının imzasını taşıyan açık mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

RUSYA’NIN YASAKLANDIĞI HATIRLATILDI

Gazze'de soykırım üç yıldır devam ettiğinin altının çizildiği mektupta, İsrail'in sahnede yer almasına tepki gösterildi. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision'dan yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Müzisyenler ve kültür çalışanları olarak, çoğumuz Avrupa Yayın Birliği (EBU) bölgesinde yaşıyoruz. Eurovision'un, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz. EBU, suç ortağı olan İsrailli yayıncı KAN'ı yasaklayana kadar, kamu yayıncıları, sanatçılar, parti organizatörleri, ekip ve hayranların Eurovision'u boykot etmeleri yönündeki çağrılara destek veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

“EUROVISION’UN TARAFSIZLIK YANILSAMASI ORTADAN KALKTI”

EBU'nun Rusya ve İsrail'in suçlarına verdiği ikiyüzlü tepkilerin, Eurovision'un iddia ettiği "tarafsızlık" yanılsamasını ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, 2022'de EBU'nun, Rusya'nın katılımının "yarışmanın itibarını zedeleyeceğini" savunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gazze'de 30 aydan fazla süredir soykırım suçu işlenmesi, Batı Şeria'da etnik temizlik yapılması ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine rağmen İsrail'e aynı politikanın uygulanmadığı işaret edildi.

TOPLAMA KAMPLARI KURMA PLANLARI VURGUSU YAPILDI

Bazı anlarda sessizliğin bir seçenek olmadığı belirtilen açıklamada, "ABD-İsrail'in 'Yeni Gazze'de' aşırı gözetim altında toplama kampları kurma planları varken, hangi sanatçı veya Eurovision hayranı vicdanen Avusturya'da düzenlenecek bir sonraki yarışmaya katılabilir?" diye soruldu.

“KOLEKTİF ETKİ GÜCÜMÜZÜN VE REDDETME GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ”

İsrail'in soykırımı sürerken sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hapishanelerindeki çocuklar bir melodi mırıldandıkları için dayak yerken, Gazze'deki neredeyse her sahne, stüdyo, kitapçı ve üniversiteden geriye kalan tek şey, altında katledilmiş bedenlerin hala kurtarılmayı ve uygun bir şekilde gömülmeyi beklediği moloz yığınları olduğunda... Sanatçılar olarak, kolektif etki gücümüzün ve reddetme gücümüzün farkındayız. Sessiz kalmayı reddediyoruz. Suç ortağı olmayı reddediyoruz. Sektörümüzdeki diğer kişileri bize katılmaya çağırıyoruz. Ve her sektörde suç ortaklığını sona erdirmek için gösterilen tüm ilkeli çabalarla dayanışma içindeyiz."

BOYKOTA ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

Boykota katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan'in yanı sıra, müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap de yer alıyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
