Google Play App Store
15°
Eurovision'da İsrail depremi: Tepkiler sonrasında özel turne iptal

Gazze'deki soykırım sonrası İsrail'in hala katılım göstermesi sebebiyle çok sayıda ülkenin protesto ederek çekildiği, sanatçıların ödüllerini geri gönderdiği Eurovision'da gerilim sürüyor. 70'inci yıla özel planlanan Avrupa Turnesi İsrail'e yönelik gelecek tepkiler sebebiyle iptal edildi.

Eurovision'da İsrail depremi: Tepkiler sonrasında özel turne iptal
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
23:41
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
23:41

Şarkı Yarışması'nın 70'inci yılına özel planlanan Avrupa Turnesi 'e yağan tepkiler sebebiyle iptal edildi. İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi sebebiyle tepkilerin çok sayıda ülkeden geldiği Eurovision'da Avrupa Turnesi doğabilecek protestolar sebebiyle iptal edildi.

Eurovision'da İsrail depremi: Tepkiler sonrasında özel turne iptal

AVRUPA TURNESİ YAPILMAYACAK

EBU'nun yaptığı yazılı açıklamada, ’de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına yönelik tepkiler sürerken, 5 ülkenin kararı aldığı yarışmanın bu yıl planlanan en kapsamlı etkinliklerinden "Avrupa Turnesi’nin" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, zor bir karar aldıklarını belirterek, "Ekibimizin, yapımcıların ve organizatörlerin tüm çabalarına rağmen çözemediğimiz, öngörülemeyen zorluklarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

Satın alınan biletlere ilişkin en kısa sürede para iadesinin yapılacağını belirten Green, mayısta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması için çalışmalara odaklanacaklarını kaydetti.

Eurovision'da İsrail depremi: Tepkiler sonrasında özel turne iptal

5 ÜLKE EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

