Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın kendisini ve yönetimi istifaya davet etmesi ile ilgili konuştu. Yalçın, "Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 00:31

'nda yarı final maçlarının heyecanı başladı. Kupada ilk finalisti belirleyecek yarı final maçında ile , Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş, maçın 90+8. dakikasında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. TÜMOSAN Konyaspor ise Beşiktaş'ı eleyerek kupada finale yükselmeyi başardı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a 90+8. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupayı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.
Yalçın, rakibin tek isabetli şutunun penaltı olduğunu ve hakemlerin art niyetli olmasını normal karşılamadığını ifade etti.
Kadro derinliğinin azlığından dolayı oyunda gerileme yaşanabileceğini söyledi.
Taraftarın istifaya davet etmesi üzerine Yalçın, taraftar istiyorsa bırakabileceklerini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

Beşiktaş'ta teknik direktör , 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Üzgünüz. Kupayı kazanmaktı elimizde kalan son hedef. Onu beceremedik. Oyunu yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Rakibin kaleye tek isabetli şut atmadığı maçı kaybettik. Futbolda bunlar başınıza gelebiliyor. Oyun canlı bir oyun. Üzgünüz, umarım üzgünlüğümüz de belli olmuştur. Oyuncularım da çok üzgünler. Onlar da çok konsantre olmuşlardı, final oynamayı istiyorlardı. Bugün itibarıyla hedeften koptuk. Ligde 2 maç kaldı. Onlar da hedef maçı değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

"BU TÜR SONUÇLARI DOĞAL KARŞILAMAK LAZIM"

Takımın final için çok konsantre olduğunu yineleyen Sergen Yalçın, "Oyunun tamamında üstün oynayan bir görüntü verdik. Rakip takımın tek isabetli şutu penaltı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Futbolda şans faktörü de önemlidir. Bu penaltı işine de alıştık. Derbilerde de başımıza geliyor. Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum. Hakemin rakibi oyuna sokma çabasını daha önce de yaşadık. Hakemlerin bu kadar olumuz olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması çok enteresan. Oynayan takımla ve zaman geçirmeye çalışan takım arasında oynana bir maçtı. İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçları doğal karşılamak lazım. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

"ZAMANLA İŞLERİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

53 yaşındaki teknik adam, kısıtlı bir kadro derinliğine sahip olduklarını ve bunun da oyunda gerilemeye yol açabileceğini belirtti. Yalçın, "Kadro derinliğimiz çok yok. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz. Gaziantep maçında rotasyon yaptık, orada da tepki aldık. Maalesef şok eleştiri var. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş devre arasında çok ciddi değişim yaşadı. Belki tarihte böyle bir değişim yaşanmamıştır. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söyledim. Zamanla işlerin düzeleceğini düşünüyorum. İyi oyuncular aldık. Sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bunu söylemiştim. Taraftarımız kısa metraj başarı istiyor. Beşiktaş’ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yoktu" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"

"TARAFTARIMIZ BIRAKMAMIZI İSTİYORSA BIRAKIRIZ"

Taraftarın hem kendisini hem de yönetimi istifaya davet etmesine ilişkin ise Sergen Yalçın, "Başarısızlıkta sorumluluğu benim ve yönetimin alması normal. 2 hafta var. 2 haftada bırakıp gitmek olmaz. 2 maçı oynamak durumdayız. Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"
Beşiktaş kupaya veda etti! Konyaspor, 1-0 kazanarak finale yükseldi
ETİKETLER
#futbol
#Beşiktaş
#sergen yalçın
#Futbol
#tümosan konyaspor
#ziraat türkiye kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.