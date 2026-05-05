Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda gözler yarı final maçlarına çevrilmiş durumda. Futbolseverler, kupadaki yarı final maçlarında alınacak sonuçları ve finale yükselecek takımları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da yarı final maçında karşılaşıyor. Beşiktaş, kupaya doğrudan grup aşamasından katıldı ve C Grubu'nu lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor, 3. eleme turundan dahil olduğu kupada grup aşamasında B Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Bu sezon Süper Lig'de oynanan iki Beşiktaş-Konyaspor maçını da Beşiktaş kazandı (2-0 ve 2-1). Yarı final maçında hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR hakemi olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.

Türkiye Kupası'nda ilk finalisti belirleyecek yarı final maçında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Cihan Aydın görev yapacak.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş olmuştu. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede de gülen taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA SERÜVENİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından katıldı. Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 10 gol atıp kalesinde 3 gol gören Beşiktaş, topladığı 10 puanla grubu lider olarak tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş, kupada çeyrek final maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenmeyi başarmıştı.

KONYASPOR'UN KUPA SERÜVENİ

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan dahil oldu. Bu turda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 4-2 yenen Konyaspor, 4. eleme turunda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Muşspor'u da 4-1'lik skorla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, kupada grup aşamasına yükseldi.

Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Konyaspor, oynadığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda 9 gol atıp kalesinde 1 gol gören yeşil-beyazlılar, topladığı 12 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Konyaspor, kupada çeyrek final maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Rakibini 1-0'lık skorla geçen Konyaspor, yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.