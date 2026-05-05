Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ve ekibinin isteği doğrultusunda şampiyonluk parolası için iddialı transferlere imza atmak istiyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların önceliği stoper bölgesi.
Felix Uduokhai ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılarda, Tiago Djalo'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan Beşiktaş'ın rotasını Samsunspor'a çevirdiği aktarıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istediği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 27 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı aktarıldı.
Rick van Drongelen ve menajerinin transfer için ikna edildiği vurgulandı.
Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti. 27 yaşındaki stoperin, Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Samsunspor, 2023-2024 sezonu başında Rick van Drongelen için Union Berlin'e 200 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.