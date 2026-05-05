Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ve ekibinin isteği doğrultusunda şampiyonluk parolası için iddialı transferlere imza atmak istiyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların önceliği stoper bölgesi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda stoper transferi arayışlarında Samsunspor'un yıldızı Rick van Drongelen'i gündemine aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rick van Drongelen için Samsunspor ile ön görüşme yaptığı belirtildi. Rick van Drongelen ve menajerinin transfere ikna edildiği vurgulandı. 27 yaşındaki stoper Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta forma giydi, 2 gol ve 2 asist üretti. Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtildi. Samsunspor, Rick van Drongelen'i 2023-2024 sezonu başında Union Berlin'den 200 bin euroya transfer etmişti.

Felix Uduokhai ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılarda, Tiago Djalo'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan Beşiktaş'ın rotasını Samsunspor'a çevirdiği aktarıldı.

VAN DRONGELEN SÜRPRİZİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istediği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 27 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı aktarıldı.

Rick van Drongelen ve menajerinin transfer için ikna edildiği vurgulandı.

45 MAÇTA OYNADI

Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti. 27 yaşındaki stoperin, Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

200 BİN EUROYA GELDİ

Samsunspor, 2023-2024 sezonu başında Rick van Drongelen için Union Berlin'e 200 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.