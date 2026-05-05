Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ve ekibinin isteği doğrultusunda gözünü stoper mevkisine çevirdi. Beşiktaş, Samsunspor'da forma giyen yıldız ismin peşine düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 13:48

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan , Sergen Yalçın ve ekibinin isteği doğrultusunda şampiyonluk parolası için iddialı transferlere imza atmak istiyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların önceliği bölgesi.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda stoper transferi arayışlarında Samsunspor'un yıldızı Rick van Drongelen'i gündemine aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rick van Drongelen için Samsunspor ile ön görüşme yaptığı belirtildi.
Rick van Drongelen ve menajerinin transfere ikna edildiği vurgulandı.
27 yaşındaki stoper Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta forma giydi, 2 gol ve 2 asist üretti.
Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtildi.
Samsunspor, Rick van Drongelen'i 2023-2024 sezonu başında Union Berlin'den 200 bin euroya transfer etmişti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

Felix Uduokhai ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılarda, Tiago Djalo'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan Beşiktaş'ın rotasını 'a çevirdiği aktarıldı.

VAN DRONGELEN SÜRPRİZİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan Rick van Drongelen'in transferini istediği belirtildi.

Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 27 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı aktarıldı.
Rick van Drongelen ve menajerinin için ikna edildiği vurgulandı.

45 MAÇTA OYNADI

Rick van Drongelen, bu sezon Samsunspor'da 45 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti. 27 yaşındaki stoperin, Samsunspor ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Rick van Drongelen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı

200 BİN EUROYA GELDİ

Samsunspor, 2023-2024 sezonu başında Rick van Drongelen için Union Berlin'e 200 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi
Beşiktaş'tan Samsunspor'un yıldızına kanca! İlk temas sağlandı
ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#transfer
#Stoper
#samsunspor
#Rick Van Drongelen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.