Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı ve kupada finale yükseldi. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 00:17

'nda yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk finalisti belirleyecek yarı final maçında ile , Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, maçın 90+8. dakikasında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. TÜMOSAN Konyaspor ise Beşiktaş'ı eleyerek kupada finale yükselmeyi başardı.

HABERİN ÖZETİ

İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor finale yükseldi.
Maçın 90+8. dakikasında penaltıdan gelen golle Beşiktaş kupadan elendi.
TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından büyük bir rahatlık hissettiğini belirtti.
Palut, ilk yarıda iyi oynamadıklarını ancak ikinci yarıda dengeyi bulduklarını ve oyuncuların mücadele ettiğini söyledi.
Konyasporlu futbolcuların inanılmaz mücadele ettiği ve maçı son dakikada kazandığı ifade edildi.
İlhan Palut, finalde gönlünden geçen rakibin kim olduğu sorusuna iki takıma da saygı duyduğunu belirterek cevap verdi.
Tecrübeli teknik adam, penaltı pozisyonunda aksiyonun içeride devam ettiğini ve penaltı olduğuna emin olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör , 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, son düdükten sonra büyük bir rahatlık hissettiklerini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlama oldu. Biz teknik direktörler stresi kenarda çaresizce yaşıyoruz. 90 dakika inanılmaz stresliydi. Bittikten sonra rahatlama ve huzur hissettim. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"

Karşılaşmayı da değerlendiren İlhan Palut, şunları kaydetti:

"Uzun süredir kupaya odaklanan bir teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı. Rakip güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. Bunun yanı sıra deplasman takımı için zor bir ambiyans. Bunların hepsi bir araya gelince zor bir maç beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu, kazanmak isteyen teknik ekip vardı. İlk yarıda bizim için söylenecek pozitif bir şey yok. Ne doğru baskı yaptık ne de topu ayağımızda tutabildik. Tek iyi yanı birinci ve ikinci bölge savunmasını doğru yapıp net pozisyon vermedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek maçın devamı adına bizim için şanstı. İkinci yarıda oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi ama iyi oynamadığımız dakikalarda mücadele modunu açtık ve savaştık. Penaltı inanılmaz bir dakikaydı bizim için. Beşiktaş üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele etti. Mücadelelerini bir dakika bırakmadılar. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek camiamız için pozitif bir durum. Oyuncularımın savaşması maçı son dakikada olsa da bize getirdi."

İlhan Palut, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu! "Güzel hayaller kuruyoruz"

İlhan Palut, finalde gönlünden geçen rakibin kim olduğu yönündeki soru üzerine, iki takıma da saygı duyduğunu kaydederek, "Finale çıkan takım o gün elinden geleni verecektir." dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili de tecrübeli teknik adam, "Ekrandan baktığımda aksiyonun içeride devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama ekrana baktığımda penaltı olduğuna emin oldum." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş kupaya veda etti! Konyaspor, 1-0 kazanarak finale yükseldi
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi
ETİKETLER
#futbol
#Beşiktaş
#Futbol
#tümosan konyaspor
#ilhan palut
#ziraat türkiye kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.