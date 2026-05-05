Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalisti belirleyen yarı final maçında Arsenal ile Atletico Madrid, İngiltere'de kozlarını paylaştı. İspanya'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Arsenal, sahasındaki rövanş mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak "Devler Ligi"nde adını finale yazdırdı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 00:08

UEFA 'nde yarı rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk finalisti belirleyecek maçta ile , İngiltere'de karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek finale yükseldi.
Arsenal, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i Londra'da konuk etti.
Karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Saka kaydetti.
Arsenal, 2005-2006 sezonundan sonra 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.
Final mücadelesi 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Arsenal, finalde PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk etti.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

Ev sahibi Arsenal, karşılaşmanın 45. dakikasında öne geçti. Gyökeres'in ortasında topla buluşan Trossard'ın şutunda top kaleci Oblak'tan döndü. Oblak'ın kurtarışının ardından topu önünde bulan Saka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikasında başka gol olmadı ve devre arasına Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı.

66. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Arsenal, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesine 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

TOPÇULAR 20 YIL SONRA FİNALDE

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek 20 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş kupaya veda etti! Konyaspor, 1-0 kazanarak finale yükseldi
ETİKETLER
#final
#futbol
#Şampiyonlar Ligi
#Spor
#atletico madrid
#arsenal
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.