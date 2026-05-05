Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi! İngiliz ekibi, Atletico Madrid'i 1-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk finalisti belirleyecek maçta Arsenal ile Atletico Madrid, İngiltere'de karşı karşıya geldi.
İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk etti.
Ev sahibi Arsenal, karşılaşmanın 45. dakikasında öne geçti. Gyökeres'in ortasında topla buluşan Trossard'ın şutunda top kaleci Oblak'tan döndü. Oblak'ın kurtarışının ardından topu önünde bulan Saka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
İlk yarının kalan dakikasında başka gol olmadı ve devre arasına Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı.
66. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Arsenal, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesine 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek 20 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi.
2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.