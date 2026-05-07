 | Selahattin Demirel

Ağrı'da akrabaların arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Baba ve oğlu yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ilçesine bağlı Güngören köyü Yakacık mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyü Yakacık mezrasında yaşandı.
Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan baba ve oğlu, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı. Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

