Benzine zam, LPG'ye indirim geldi! Gece yarısı tabelalar değişecek

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 08:22
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 08:27
İran’ın ABD’den gelen yeni ateşkes teklifini değerlendirmeye almasıyla altın fırladı, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Yaklaşık 10 haftadır devam eden savaştan barış çıkma ihtimali petrol ve doğal gaz fiyatlarını hızla aşağı çekti. Brent petroldeki dalgalanmayla birlikte benzine zam LPG'ye ise indirim geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptığı yeni ateşkes teklifiyle piyasalarda hareketlilik gözlendi. İran'ın da teklifi değerlendireceği haberi piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. İki ülke arasında doğan barış umudu ile petrol ve doğal gaz fiyatları hızla düştü. 

Brent petrolü yüzde 8’e yakın gerileyerek varil başına 101,27 dolardan kapanırken, TSİ 07.30'da 0,96 yükselişle 101.96 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiledi, benzine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.53 TL'si pompaya yansıdı. LPG'de ise(otogaz) 1 TL indirim gerçekleşti.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 64.47 TL

Motorin litre fiyatı: 77.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 65.44 TL

Motorin litre fiyatı: 72.89 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 65.72 TL

Motorin litre fiyatı: 73.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

