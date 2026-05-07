Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’den üzücü haber geldi. Bodrum’daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan Cebeci, sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Peki Hüseyin Cebeci kimdir, hangi alanda çalışmalar yaptı? Perküsyon sanatçısı olarak tanınan Cebeci’nin kariyeri ve hayatına dair detaylar merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu ve müzik yolculuğunda hangi projelerde yer aldığı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte ‘Hüseyin Cebeci kimdir? Hüseyin Cebeci mesleği nedir, kaç yaşında?’ sorularının cevapları.

HÜSEYİN CEBECİ KİMDİR?

Hüseyin Cebeci, Türk müzik sahnesinde perküsyon sanatçısı olarak tanınan deneyimli bir isimdir. Kariyerinde uzun yıllar boyunca farklı sanatçılarla çalışan Cebeci, özellikle canlı performanslardaki başarısı ve ritim hakimiyetiyle öne çıkmıştır.

Kurtalan Ekspres bünyesinde de görev alan sanatçı, sahne performanslarıyla dönemin önemli müzikal projelerinde yer almış; Türk rock müziğinin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaşmıştır. Müzik çevrelerinde saygı duyulan bir isim olarak bilinen Cebeci, kariyeri boyunca birçok konser ve kayıt çalışmasına katkı sağlamıştır.

HÜSEYİN CEBECİ MESLEĞİ NEDİR, KAÇ YAŞINDA?

59 yaşında olduğu belirtilen Hüseyin Cebeci, Türk müzik dünyasında özellikle perküsyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir müzisyendir.

Uzun yıllar sahne ve stüdyo çalışmalarında yer alan Cebeci, ritim enstrümanlarındaki yetkinliğiyle dikkat çekmiştir. Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda bulunan sanatçı, Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşarak önemli projelerde yer almıştır.

HÜSEYİN CEBECİ’YE NE OLDU?

Hüseyin Cebeci’nin Bodrum’un Müsgebi Mahallesi’ndeki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunduğu öğrenildi. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınlarının eve girmesiyle sanatçının hareketsiz halde bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak kriminal inceleme ve Adli Tıp Kurumu raporunun ardından netlik kazanacak.