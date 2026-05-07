Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Türk rock müziğinin en köklü gruplarından Kurtalan Ekspres’in eski üyesi ve Barış Manço’nun uzun yıllar sahnede yanından ayırmadığı usta sanatçı Hüseyin Cebeci, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Müsgebi Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen sanatçının cansız bedeniyle karşılaşan yakınları büyük bir şok yaşadı. Türkiye’nin müzik tarihine ritimleriyle damga vuran usta ismin ani gidişi, sevenlerini derinden üzerken, kafalarda birçok soru işareti bıraktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:44

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'den bir süredir haber alınamıyordu. Bunun üzerine yakınları eve gitti ve Cebeci’nin bir av tüfeği ile vurulmuş olduğunu gördü. Bölgeye hızla giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, usta ismin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şimdi tüm gözler, gündeme damga vuran gizemli için raporuna çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Hüseyin Cebeci'nin bir süredir haber alınamamasının ardından yakınları evine gitti.
Yakınları, Cebeci'yi evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.
Olay yerine giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Cebeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği netleşti.
Kesin ölüm nedeninin netleşmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

BARIŞ MANÇO'NUN SAHNE ARKADAŞI HÜSEYİN CEBECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Bodrum’un Müsgebi Mahallesi’nde meydana gelen acı olay sanat camiasını derinden sarstı.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Hüseyin Cebeci’nin sosyal çevresinden bir anda kopması ve telefonlara cevap vermemesi sonrası yakınları harekete geçti.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Sanatçının kapısını çaldıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Gelen bilgilere göre, usta sanatçının yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Cebeci’nin kurtarılamadığı anlaşıldı.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hüseyin Cebeci'nin Bodrum'da bulunan evinde polis ekipleri,geniş çaplı bir güvenlik oluşturdu. İlk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği netleşti.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Av silahıyla vurulmuş halde bulunan Cebeci’nin ölümüyle ilgili akıllarda ise intihar mı yoksa cinayet mi?, sorusu oluştu.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Savcılık incelemesinin ardından sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'nin kesin ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

CEBECİ İÇİN TAZİYE MESAJLARI YAĞMAYA DEVAM EDİYOR

Hüseyin Cebeci'nin gizemli ölümü sonrası başta müzik sektörü olmak üzere pek çok kurumdan başsağlığı mesajları yağmur gibi yağmaya başladı.

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı paylaştığı mesajda, efsane grubun eski üyesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Paylaşımda 'Müzik camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Manço’nun izinde anlamlı görüşme! Bakan Ersoy Doğukan Manço ile bir araya geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da acı olay! Sosyal medyadaki veda paylaşımı sonrası canına kıydı: "Hoşçakalın dostlarım"
ETİKETLER
#Ölüm
#Adli Tıp
#Barış Manço
#Hüseyin Cebeci
#Sahne Arkadaşı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.