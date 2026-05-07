Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu!

Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'den bir süredir haber alınamıyordu. Bunun üzerine yakınları eve gitti ve Cebeci’nin bir av tüfeği ile vurulmuş olduğunu gördü. Bölgeye hızla giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, usta ismin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şimdi tüm gözler, gündeme damga vuran gizemli ölüm için Adli Tıp raporuna çevrildi.
Bodrum’un Müsgebi Mahallesi’nde meydana gelen acı olay sanat camiasını derinden sarstı.
Hüseyin Cebeci’nin sosyal çevresinden bir anda kopması ve telefonlara cevap vermemesi sonrası yakınları harekete geçti.
Sanatçının kapısını çaldıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Gelen bilgilere göre, usta sanatçının yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Cebeci’nin kurtarılamadığı anlaşıldı.
Hüseyin Cebeci'nin Bodrum'da bulunan evinde polis ekipleri,geniş çaplı bir güvenlik oluşturdu. İlk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği netleşti.
Av silahıyla vurulmuş halde bulunan Cebeci’nin ölümüyle ilgili akıllarda ise intihar mı yoksa cinayet mi?, sorusu oluştu.
Savcılık incelemesinin ardından sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'nin kesin ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.
Hüseyin Cebeci'nin gizemli ölümü sonrası başta müzik sektörü olmak üzere pek çok kurumdan başsağlığı mesajları yağmur gibi yağmaya başladı.
İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı paylaştığı mesajda, efsane grubun eski üyesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Paylaşımda 'Müzik camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.