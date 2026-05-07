Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'den bir süredir haber alınamıyordu. Bunun üzerine yakınları eve gitti ve Cebeci’nin bir av tüfeği ile vurulmuş olduğunu gördü. Bölgeye hızla giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, usta ismin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Şimdi tüm gözler, gündeme damga vuran gizemli ölüm için Adli Tıp raporuna çevrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu! Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin Cebeci'nin bir süredir haber alınamamasının ardından yakınları evine gitti. Yakınları, Cebeci'yi evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Olay yerine giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Cebeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği netleşti. Kesin ölüm nedeninin netleşmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

BARIŞ MANÇO'NUN SAHNE ARKADAŞI HÜSEYİN CEBECİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Bodrum’un Müsgebi Mahallesi’nde meydana gelen acı olay sanat camiasını derinden sarstı.

Hüseyin Cebeci’nin sosyal çevresinden bir anda kopması ve telefonlara cevap vermemesi sonrası yakınları harekete geçti.

Sanatçının kapısını çaldıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Gelen bilgilere göre, usta sanatçının yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Cebeci’nin kurtarılamadığı anlaşıldı.

KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hüseyin Cebeci'nin Bodrum'da bulunan evinde polis ekipleri,geniş çaplı bir güvenlik oluşturdu. İlk belirlemelere göre ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği netleşti.

Av silahıyla vurulmuş halde bulunan Cebeci’nin ölümüyle ilgili akıllarda ise intihar mı yoksa cinayet mi?, sorusu oluştu.

Savcılık incelemesinin ardından sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci'nin kesin ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.

CEBECİ İÇİN TAZİYE MESAJLARI YAĞMAYA DEVAM EDİYOR

Hüseyin Cebeci'nin gizemli ölümü sonrası başta müzik sektörü olmak üzere pek çok kurumdan başsağlığı mesajları yağmur gibi yağmaya başladı.

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı paylaştığı mesajda, efsane grubun eski üyesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Paylaşımda 'Müzik camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.