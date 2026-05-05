Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından "Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yapan şahıs, evinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Dinle

Samsun'da acı olay! Sosyal medyadaki veda paylaşımı sonrası canına kıydı: "Hoşçakalın dostlarım" Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 65

KENDİNİ VURDU

Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen acı olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 4 ay önce eşinden boşandığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen 57 yaşındaki E.Ç., yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kendini vurdu.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

E.Ç.'nin sosyal medya hesabından "Affettin mi beni F. Cenazeme lütfen gelme. Seni çok seven E. Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yaptığını gören bir arkadaşı eve gitti. Anahtarın kapı üzerinde bırakıldığını fark eden şahıs, bina görevlisi ile birlikte eve girdiklerinde arkadaşını hareketsiz yatarken buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. E.Ç.'nin cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.