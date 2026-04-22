Detaylar kan dondurdu! 23 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Muhammet Karademir, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Ayşe Karademir (59) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karademir’in, evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş ettiği, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, olay sırasında evde başka kimsenin olmadığı, aynı evde yaşayan aile bireylerinden bir kardeşin eve gelmesiyle durumun fark edildiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN DOSYAYI VAR

Muhammet Karademir’in hayvan alım satımıyla uğraştığı, geçmişte uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir adli kaydının bulunduğu ve kumar borcu olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. İlk değerlendirmelerde, olayın kumar borcu nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.