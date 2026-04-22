3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kavgada 15 yaşındaki çocuğu yumrukla öldürmüşlerdi: Mahkeme kararını verdi

Bolu’da parkta çıkan kavgada 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. İki sanık müşterek faillik kapsamında 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 14:18

Bolu'da Haziran 2025 tarihinde Alperen Ömer Toprak ile parkta iki çocuk arasında kavga çıktı. Toprak’ın kalbi aldığı darbe sonucu durdu ve çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Alperen Ömer Toprak’ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık 13 yaşındaki S.Ş., tutuksuz yargılanan 14 yaşındaki E.Y., taraf avukatları ve aileler katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bolu'da parkta çıkan kavga sonucu kalbi durarak hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne ilişkin davada, sanık iki çocuk 'ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Haziran 2025'te Bolu'da bir parkta meydana gelmiş ve Alperen Ömer Toprak, aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmiştir.
Adli tıp raporunda Toprak'ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu ve ölümün bu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtilmiştir.
Savcılık mütalaasında yumruğun öldürme kastıyla olmadığı değerlendirilmiş, mahkeme heyeti sanıklara 'ağırlaştırılmış yaralama' suçundan ceza vermiştir.
Sanıklar 13 ve 14 yaşlarında olup, müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmışlardır.
Kararın ardından tutuksuz yargılanan 14 yaşındaki sanık E.Y. tutuklanmıştır.
Ailenin avukatı, ceza taleplerinin 'kasten öldürme' yönünde olduğunu belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etmiştir.
RAPORDA TOPRAK’IN ALDIĞI TRAVMANIN HAYATİ MERKEZLERİ DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Geçtiğimiz celse hazırlanan adli tıp raporu da dosyaya eklendi. Raporda, Toprak’ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca travmanın hayati merkezleri doğrudan etkilediği ve darbe ile arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

MÜTALAADA ÖLDÜRME KASTI OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Savcılığın mütalaasında, atılan yumruğun öldürme kastıyla olmadığı yönünde değerlendirme yer aldı. Mahkeme heyeti, sanıklar S.Ş. ve E.Y. hakkında ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza verdi. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7’şer yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.

“DOSYAYI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ”

Mahkemenin kararının doğru olmadığını belirten acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, "Bizim ceza talebimiz, ‘çocuğun kasten öldürülmesine yönelikti’. Zaten adli tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde ‘ağırlaştırılmış yaralama’ cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını ‘kasten öldürme’ olduğunu düşünüyorum. Yargıtay’ın da böyle birçok iştiraki var. Çocukların yaş durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7’şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

