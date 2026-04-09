Gündem
Mahkemeden emsal karar: Sözleşmeli öğretmenlere "uzman öğretmenlik" tazminatı ödenmesinin önü açıldı!

Ağrı İdare Mahkemesi, uzman öğretmenlik sertifikası olan sözleşmeli öğretmenin tazminat talebini reddeden idarenin işlemini iptal etti. Mahkeme, kariyer basamakları tazminatından yararlanmak için "kadrolu" olma şartı aranmadığına hükmetti.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 22:11

Ağrı İdare Mahkemesi, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına tanınan tazminat haklarından yararlanmak için mevzuatta ayrı bir kadro şartı aranmadığını ortaya koydu.

Mahkemeden emsal karar: Sözleşmeli öğretmenlere "uzman öğretmenlik" tazminatı ödenmesinin önü açıldı!

HABERİN ÖZETİ

Ağrı İdare Mahkemesi, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına tanınan tazminat haklarından yararlanmak için mevzuatta ayrı bir kadro şartı aranmadığını belirterek, sözleşmeli öğretmenlere uzman öğretmenlik tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Mahkeme, uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren eğitim-öğretim tazminatının ödenmesi gerektiğine karar verdi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre öğretmen kadro ve pozisyonunda görev yapanların öğretmen olarak tanımlandığı belirtildi.
Öğretmenlik mesleğinin öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrıldığı ifade edildi.
Mevzuatta, uzman öğretmen ve başöğretmen için ayrı kadroların bulunmadığı vurgulandı.
Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hatırlatılarak, uzman ve başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödeneceği belirtildi.
Mahkeme, üyenin uzman öğretmenlik sertifikası aldığı tarihten itibaren unvana tanınan haklardan yararlandırılması ve ilgili tazminatın ödenmesi gerektiğine hükmetti.
"KADROLU" ŞARTI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Mahkeme, üyenin uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, unvan için öngörülen eğitim-öğretim tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti. İl İdare Mahkemesi gerekçeli kararında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. madde A ve B fıkralarında öğretmen kadro ve pozisyonunda görev yapanların öğretmen olarak tanımlandığını, öğretmenlik mesleğinin; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrıldığını, öğretmen ünvanına tanınan haklardan atamanın yapıldığı tarihten itibaren faydalanılabildiğini, mevzuatta, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde ayrı kadroların bulunmadığını 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları başlıklı 10. maddesinde yer alan 'Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir' şeklindeki ifadeyi hatırlattı.

TAZMİNATLAR GERİYE DÖNÜK ÖDENECEK

Mahkeme üyenin, Uzman Öğretmenlik Sertifikası aldığı 29 Aralık 2024 tarihinden itibaren uzman öğretmenlik ünvanına tanınan haklardan yararlandırılması ve sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren söz konusu ünvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatının kendisine verilmesi gerektiğine hükmetti.

