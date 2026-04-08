Bir şirkette çalışan mühendis sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesi ile kötü niyet tazminatı ve manevi tazminat alacaklarının davalıdan tahsilini talep ederek dava açtı. Mühendis kendisine zimmetli şirket telefonu üzerinden yaptığı konuşmaların izinsiz şekilde okunduğunu belirterek iş verenin "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ettiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ WhatsApp yazışmaları yüzünden işten çıkarıldı! Yargıtay işçiyi haklı buldu: İş veren tazminat ödeyecek Yargıtay, bir mühendisin şirket telefonu üzerinden yapılan özel yazışmalarının okunarak işten çıkarılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine ve bu nedenle işçiye manevi tazminat hakkı doğduğuna karar verdi. Mühendis, zimmetindeki şirket telefonunda yaptığı konuşmaların izinsiz okunduğunu belirterek işverenin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini iddia etti. Şirket, telefonda yapılan görüşmelerde mühendisin şirket ve rakip firma çalışanları ile yaptığı mesajlaşmalarda şirket patronu ve çalışma arkadaşları hakkında hakaretlerinin tespit edildiğini bildirdi. Yerel mahkeme, şirketin işçinin özel mesajlarını okuyarak fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığına ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bularak onadı.

İŞÇİYE MANEVİ TAZMİNAT HAKKI

Davalı şirket, eski çalışanlarından kendisine zimmetlenen cep telefonunun talep edildiğini, telefondaki incelemede sadece iş görüşmesi yapması için verilen telefonla davacının şirket ve rakip firma çalışanları ile yaptığı mesajlaşmalarda şirket patronu ile çalışma arkadaşları hakkında hakaretlerinin tespit edildiğini bildirdi. Şirket, söz konusu yazışmaların tutanak altına alındığını, işçinin alacağının da bulunmadığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, şirketin, davacının telefonda bulunan özel hayatı oluşturan, başkalarıyla yaptığı mesajlaşmalarını okuma, bunları tutanak altına alma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacının WhatsApp mesajları okunarak, özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğini tespit ederek, işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine geldi. Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Şirketin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları ile mahkemenin gerekçesi kapsamında verilen kararı hukuka uygun bularak onadı.

Kararda, "Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.