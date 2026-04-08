Türk televizyonu ve sinemasının öne çıkan isimlerinden Çağlar Ertuğrul, son yıllarda rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şu sıralar Çirkin dizisiyle dikkat çeken oyuncu hakkında en çok merak edilen konular arasında yaşı, özel hayatı ve nerede yaşadığı yer alıyor. Peki, Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Nerede yaşıyor? Evli mi? İşte başarılı oyuncuya dair merak edilenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? Çağlar Ertuğrul nerede yaşıyor? Çağlar Ertuğrul evli mi? Türk televizyon ve sinemasının öne çıkan isimlerinden Çağlar Ertuğrul'un yaşı, yaşadığı yer ve özel hayatına dair merak edilenler haberde yer alıyor. Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur ve 2026 itibarıyla 38 yaşındadır. Oyuncu, Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yaşamını genellikle İstanbul'da sürdürmektedir. Çağlar Ertuğrul şu an için evli değildir. Kariyerinde Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat gibi projeler öne çıkmaktadır.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan oyuncu, üniversite yıllarında tiyatro ile tanışarak oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çeken Ertuğrul, televizyon dünyasında önemli projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL NEREDE YAŞIYOR?

Başarılı oyuncunun yaşamını genellikle İstanbul’da sürdürdüğü biliniyor. Dizi ve film projelerinin büyük bir kısmının İstanbul merkezli olması nedeniyle kariyerini burada devam ettiren Ertuğrul, zaman zaman tatiller için farklı şehirlere veya yurt dışına seyahat etmeyi tercih ediyor. Ancak oyuncunun kalıcı ikamet adresi olarak İstanbul öne çıkıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL EVLİ Mİ?

Çağlar Ertuğrul’un özel hayatı da hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. Ünlü oyuncu, şu an için evli değildir. Daha önce çeşitli ilişkileri gündeme gelse de Ertuğrul, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle ilişkileri hakkında çok fazla detay kamuoyuyla paylaşılmıyor.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN PROJELER

Çağlar Ertuğrul, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Özellikle Fazilet Hanım ve Kızları ve Teşkilat gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan oyuncu, performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Aksiyon ve dram türündeki rollerde gösterdiği başarı, onun sektörde kalıcı bir yer edinmesini sağladı.

BAŞARILI OYUNCULUĞUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Karizmatik duruşu ve doğal oyunculuğuyla öne çıkan Çağlar Ertuğrul, Türkiye’nin en popüler erkek oyuncuları arasında gösteriliyor. Kariyerine tiyatro ile başlamış olması, onun oyunculuk yeteneğinin temelini oluştururken; disiplinli çalışması da başarılarının devamını getiriyor.

Sonuç olarak, 38 yaşındaki başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, İstanbul’da yaşamını sürdürmekte ve şu an için evli olmamakla birlikte kariyerine odaklanmış durumda. Hayranları ise onun yeni projelerini heyecanla beklemeye devam ediyor.

