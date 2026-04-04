Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın doğum gününde daha önce 3 kez partner olan yakın arkadaşı Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımı dikkat çekti. Yakın arkadaşların birbirlerine göndermesine ise takipçilerinden yorum yağdı.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ı unutmadı! Esprili doğum günü kutlamasına yorum yağdı

HABERİN ÖZETİ Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ı unutmadı! Esprili doğum günü kutlamasına yorum yağdı Oyuncu Deniz Baysal'ın doğum günü, yakın arkadaşı Çağlar Ertuğrul'un esprili sosyal medya paylaşımı ve dizi ekibinden gelen sürprizle kutlandı. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat ve Kalpazan dizilerinde üç kez partner olmuş yakın arkadaştır. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ın doğum gününü esprili bir paylaşım ile kutladı. Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'un doğum günü notuna esprili bir yanıt verdi. Taşacak Bu Deniz dizisi ekibi, Trabzon'da çekimlerde olan Deniz Baysal'a doğum günü sürprizi yaptı. Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 doğumludur.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'DAN DENİZ BAYSAL'IN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal, ilk olarak Fazilet Hanım ve Kızları, daha sonra Teşkilat ve Kalpazan dizilerinde partner oldu. Toplamda 3 kez partner olan ikilinin dostluğu ise sosyal medyaya yansıyor.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ın doğum gününü sosyal medyadan esprili bir gönderi ile kutladı. Ertuğrul, asker arkadaşı gibi selamlaştığı kareyi shoplayınca, takipçilerinden yorum gecikmedi.

Deniz Baysal ise Çağlar Ertuğrul'un "Sana en mutlusundan yeni bir yaş dilerim" notuna karşılık "Yani 5 Nisan ama hadi neyse ortak" notunu düştü.

TAŞACAK BU DENİZ EKİBİNDEN DENİZ BAYSAL'A DOĞU GÜNÜ SÜRPRİZİ

Taşacak Bu Deniz dizisi çekimleri için Trabzon'da olan Deniz Baysal'a ekip arkadaşlarından doğum günü sürprizi geldi. Kutlamaya Deniz Baysal'ın eşi Barış Yurtçu da katıldı.

DENİZ BAYSAL KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1991 doğumlu Deniz Baysal, İlk olarak, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide oynadığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı