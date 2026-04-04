Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ı unutmadı! Esprili doğum günü kutlamasına yorum yağdı

Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın doğum gününde daha önce 3 kez partner olan yakın arkadaşı Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımı dikkat çekti. Yakın arkadaşların birbirlerine göndermesine ise takipçilerinden yorum yağdı.
Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal, ilk olarak Fazilet Hanım ve Kızları, daha sonra Teşkilat ve Kalpazan dizilerinde partner oldu. Toplamda 3 kez partner olan ikilinin dostluğu ise sosyal medyaya yansıyor.
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal'ın doğum gününü sosyal medyadan esprili bir gönderi ile kutladı. Ertuğrul, asker arkadaşı gibi selamlaştığı kareyi shoplayınca, takipçilerinden yorum gecikmedi.
Deniz Baysal ise Çağlar Ertuğrul'un "Sana en mutlusundan yeni bir yaş dilerim" notuna karşılık "Yani 5 Nisan ama hadi neyse ortak" notunu düştü.
Taşacak Bu Deniz dizisi çekimleri için Trabzon'da olan Deniz Baysal'a ekip arkadaşlarından doğum günü sürprizi geldi. Kutlamaya Deniz Baysal'ın eşi Barış Yurtçu da katıldı.
5 Nisan 1991 doğumlu Deniz Baysal, İlk olarak, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide oynadığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı
|Doğum Tarihi
|İlk Diziler
|Tanınmasını Sağlayan Rol
|Geniş Kitlelere Ulaştıran Rol
|5 Nisan 1991
|Derin Sular, Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar (2011)
|Aşk Ekmek Hayaller - Karaca Yılmaz
|Kaçak Gelinler (2014) - Kainat Gencer